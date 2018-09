MOZ

Neuzelle Barockmusik mit dem Kammerchor der Singakademie Frankfurt (Oder) und der Capella Bydgostiensis aus Bromberg (Polen) ist am Sonnabend, um 19.30 Uhr, in der Stiftskirche St Marien in Neuzelle zu hören. Dabei erklingen Werke von Antonio Vivaldi, Georg Friedrich Händel, Johann Sebastian Bach und Johann Pachelbel. Die Leitung liegt in den Händen von Rudolph Tiersch, die Solopartien übernimmt Martina Rüping (Sopran).

Das Konzert widmet sich dem alttestamentarischen Vanitas-Motiv, das insbesondere in der barocken Kunst eingesetzt wurde. Vanitas-Symbole sollen, meist in moralisierender Absicht, an die Vergänglichkeit des Lebens und der irdischen Güter erinnern. Häufige Vanitas-Attribute in der bildenden Kunst sind der Totenschädel, die erlöschende Kerze, die Sanduhr und die verwelkte Blume. Musik im Allgemeinen ist dabei der Inbegriff der Vergänglichkeit. Die Töne werden gespielt oder gesungen – und sind im selben Moment verklungen. Diesem beständigen Entstehen und Verklingen möchte das Programm mit Perlen der Barockmusik nachspüren.