Draxler möchte sich im PSG-Training beweisen

dpa-infocom

Paris (dpa) Fußball-Nationalspieler Julian Draxler muss sich reinhängen, um sich im Starensemble von Paris Saint-Germain (PSG) zu behaupten.

«Ich darf nicht in meiner Komfortzone bleiben, sondern ich muss da raus und im Training auch mal richtig dazwischenhauen», sagte der 24-jährige Deutsche Sport1. Am Ende müsse er hoffen, dass Trainer Thomas Tuchel von ihm überzeugt ist. «Die Situation bei Paris ist auf jeden Fall sehr ambitioniert. Der Konkurrenzkampf ist hoch, gerade auf meiner Position», so der Mittelfeldspieler, der es im hochkarätigen PSG-Kader bislang nicht zum Stammspieler geschafft hat.

Beeindruckt zeigt sich Draxler vom französischen Jungstar Kylian Mbappé. «Für sein Alter hat er eine unheimliche Präsenz auf dem Platz, fordert die Bälle und reißt das Spiel an sich. Sowas habe ich vorher noch nicht gesehen», sagte er über seinen Teamkollegen. «Zusammen mit Neymar ist er jetzt schon der beste Spieler, mit dem ich jemals zusammengespielt habe.»