Vermisste Katze kehrt nach fünf Jahren zurück

dpa

Berlin (dpa) Unverhofftes Happy End - nach fünf Jahren ist eine vermisste Katze wieder bei ihren Haltern in Berlin-Friedrichshain.

Das Tier sei am Dienstag vor einer Tierarztpraxis in einem Transportkorb gefunden worden, teilte der Berliner Tierschutzverein am Freitag mit. Im Tierheim stellten Mitarbeiter fest, dass die Katze gechippt und registriert war. Sie riefen die eingetragenen Besitzer an, die ihr Tier abholten.

2013 sei die Katze nach einem Streifzug tagelang nicht zurückgekehrt, hieß es. Ihr gehe es den Umständen entsprechend gut. Der Tierschutzverein machte darauf aufmerksam, dass Fundtiere nicht behalten werden dürfen.