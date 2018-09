Politischer Erfolg für Investor

Simone Weber

Rathenow Vor rund vier Jahren gab Essilor seinen 4,2 Hektar großen Produktionsstandort am Hasen-/Falkenweg in Rathenow-Nord auf. Die ehemaligen Gebäude der Optik-Firma stehen noch. Für einige Monate erlebte die seitdem brachliegende Immobilie noch einmal eine Nutzung als Notunterkunft für Asylbewerber. Nun möchte ein privater Investor aus Rathenow das Gelände entwickeln - unter anderem für Wohnbebauung und eine Kita. Besitzer ist er bereits. In der Stadtverordnetenversammlung am Mittwoch ging es nun um die Aufstellung eines Bebauungsplans.

Unter diesem Tagesordnungspunkt wurde munter diskutiert. Die Stadtverwaltung empfahl den Abgeordneten die Ablehnung der Beschlussvorlage. Begründet wurde dies mit dem Flächennutzungsplan, der das Gebiet als Gewerbefläche ausweist. Die Gewerbegebiete Grünauer Fenn und Heidefeld sind zu 97 und 77 Prozent ausgelastet. Aus diesem Grund möchte die Stadt das private Areal am Hasen-/Falkenweg langfristig als weitere mögliche Gewerbefläche sichern. Zudem läge eine Wohnbebauung zu weit am Stadtrand und damit außerhalb des durch die Stadt bevorzugten Gebietes für neue Wohnbebauung. Die Verwaltung verwies zudem auf rund 50 Anfragen im Jahr 2016 von Unternehmen nach Gewerbestandorten. Mögliche Ansiedlungen seien beim Essilor-Gelände an zu hohen Preisvorstellungen des damaligen Grundstückinhabers gescheitert. Eine Neuausweisung von Gewerbegebieten hält die Stadt aus naturschutzrechtlichen Gründen für äußerst begrenzt. Auch eine neue, dringend benötigte Kita, möchte die Stadt lieber im Zentrum ansiedeln.

Einige Stadtverordnete sahen dies anders. „Wir haben als junge Familie selbst eine Weile in der angrenzenden Einfamilienhaussiedlung gewohnt und empfanden diese Gegend als toll geeignet“, so Rayk Sommer (SPD). „Vielleicht sollte man dort künftig mehr junge Familien ansiedeln und ihnen Grundstücke für Einfamilienhäuser zur Verfügung stellen. Dann möglicherweise auch mit einer dazu passenden Kita.“ Fraktionskollege Jürgen Vogeler meinte: „Wir sollten Bauplätze für junge Familien schaffen und die Pläne des privaten Investors dazu unterstützen.“ Wie Vogeler gehört auch Karsten Ziehm (FDP/Pro Rathenow) dem Bauausschuss der SVV an. Dieser hatte das Ex-Essilor-Gelände bereits besucht. „Der Vor-Ort-Termin des Ausschusses hat mich von einer Wohnbebauung überzeugt. Die Lage ist traumhaft“, so Ziehm.

„In Rathenow gibt es derzeit 960 Grundstücke für Wohnbebauung, darunter für 670 Einfamilienhäuser“, ließ Bürgermeister und Verwaltungschef Ronald Seeger (CDU) seinen Baumamtsmitarbeiter Jens Hubald aussagen. Seeger persönlich: „Ich habe Bauchschmerzen neue Baufläche für Wohnbebauung zu schaffen.“ Indes bezog sich Daniel Golze (Die Linke) bei seiner Entscheidungsfindung auf das durch die SVV beschlossene Integrierte Stadtentwicklungskonzept, das das Areal als Bestandsgewerbegebiet ausweist. Er lehnte demnach ab.

Der anwesende Investor nahm sodann das Abstimmungsergebnis mit 14 „Ja”- und sieben „Nein”-Stimmen, bei drei Enthaltungen, mit Beifall auf. Mit der Aufstellung des Bebauungsplans ist aber noch nichts unumstößlich. Erst im Verfahren selbst wird geprüft, was gebaut werden soll und kann. Und selbst danach könnten sich die Stadtverordneten noch entscheiden, ob sie dem Bebauungsplan mit oder ohne Kita zustimmen.