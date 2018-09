Kreuz und quer durchs Havelland

Simone Weber

Havelland Vier Tage lang besuchte eine Reisegruppe des Partnerschaftsvereins aus dem westfälischen Landkreis Siegen-Wittgenstein kürzlich das Havelland. „Die Reise war im April innerhalb von 14 Tagen ausgebucht“, so Sigurd Hofacker, seit Gründung 1999 als Voreinsvorsitzender tätig. „Der Bus hatte nur 48 Plätze. Es wären gern ein paar mehr unserer insgesamt 128 Mitglieder mitgekommen.“

Das jetzige Besuchsprogramm im Ost- und Westhavelland war voll gepackt mit Besuchen besonderer Sehenswürdigkeiten, Orten der Geschichte sowie Kultur und Kunst. Nach Begrüßung im historischen Rathaus Nauens besichtigten die Gäste die zunächst die Großfunkstelle in der Stadt. „Dieser Besuch war beeindruckend. Eine tolle Verbindung von Historie und Technik“, lobte Wolfgang Schnelle, Kassierer im Partnerschaftsverein. „Aber auch der Besuch der Rohrweberei in Pritzerbe war spannend. In unserer waldreichen Region haben wir nicht so viel Wasser und Seen mit Schilfrohr.“

Auch ging es auf der MS „Havelland“ der Reederei Bolz auf der Havel von Rathenow nach Bahnitz. Im Künstlerdorf besuchten die Gäste aus dem Siegerland und dem Wittgensteiner Land die Ateliers des Künstlerehepaares Christa und Karlheinz Biederbick und den Kneipp-Pfad im Dorf. Zum Besuchsprogramm gehörte auch eine Bierprobe unter dem Motto „Die Sau ist tot“ im MAFZ Paaren/Glien, wo es eine Braumanufaktur gibt.

In Schönwalde begrüßte Bürgermeister Bodo Oehme die Gäste. Schönwalde/Glien lag zu DDR-Zeiten an der Grenze zu West-Berlin. Nach dem Gegenbesuch der Havelländer im Partnerlandkreis im nächsten Jahr kommen die Westfalen 2020, dann auch mit ihrem Chor der Kreisverwaltung, wieder in die Region. Anlass ist das Jubiläum 30 Jahre Wiedervereinigung am 3. Oktober 2020.

Das Havelland pflegt partnerschaftliche Beziehungen zu den Landkreisen Siegen-Wittgenstein in Westfalen, Rendsburg-Eckernförde in Schleswig-Holstein sowie zum Berliner Stadtbezirk Spandau.