Garlitz jetzt auf Bundesebene

René Wernitz

Garlitz (MOZ) Partystimmung im westhavelländischen Garlitz: Das Märkisch-Luch-Dorf wurde am Donnerstag zum zweiten Sieger des 10. Landeswettbewerbs „Unser Dorf hat Zukunft“ gekürt. Die Auszeichnung überreichte Brandenburgs Agrarminister Jörg Vogelsänger (SPD) gemeinsam mit dem Geschäftsführer des Städte- und Gemeindebundes Jens Graf. Auf den ersten Platz kam die Spreewaldgemeinde Dissen, allerdings mit nur knappem Vorsprung vor Garlitz. Beide Siegergemeinden vertreten Brandenburg nun im anstehenden Bundeswettbewerb.

Auch der havelländische Landrat Roger Lewandowski (CDU) zeigt sich hocherfreut über die Auszeichnung: „Der zweite Platz ist der verdiente Lohn für das großartige Engagement der Garlitzer mit der Ortsvorsteherin Gudrun Lewwe an der Spitze. Garlitz mit seinen 402 Einwohnern zeigt, was man selbst in einer kleinen Gemeinde alles bewegen kann, wenn man zusammensteht, Visionen hat und diese mit Freude, Tatendrang und Ausdauer gemeinsam umsetzt. Garlitz ist Inspiration und Vorbild für andere Dörfer und Gemeinschaften. Dieser Erfolg macht mich unheimlich stolz. Die Garlitzer haben mit ihrem Erfolg nicht nur ihren Ort landesweit bekannter gemacht, sondern auch unseren Landkreis. Ich bin mir sicher, sie werden das Havelland auf Bundesebene hervorragend vertreten.“

Laut Mitteilung der Kreisverwaltung habe die Bewertungskommission in Garlitz insbesondere beeindruckt, wie die Bürger ihre Zukunft aktiv gestalten. Im Rahmen des sogenannten „Garlitzer Stammtischs“ hätten sie in Form von verschiedenen Workshop-Reihen Ideen und Vorschläge erarbeitet, wie sich das Dorf bis 2030 entwickeln soll. Eine Evaluierung des Umsetzungsstands nach fünf Jahren sei für die Garlitzer ebenso selbstverständlich wie ein Patenschafts-Modell, das die Umsetzung der im Rahmen des „Garlitzer Stammtischs“ entwickelten Vorhaben erfolgreich befördern soll. Bemerkenswert ist für die Kreisverwaltung zudem, dass die Garlitzer in Form ihres „Geschichtenwegs“ durch das Dorf regionale Geschichte erlebbar machen und den Besucher an der historischen Entwicklung und Veränderung von Garlitz teilhaben lassen.