Ladegerät löst Brand in Wohnung aus

Schmachtenhagen (MOZ) Ein Feuer ist am Freitagvormittag in einer Wohnung am Schmachtenhagener Stegeweg ausgebrochen. Nach ersten Erkenntnissen war der Brand durch Ladegerät ausgelöst worden. Der Mieter alarmierte gegen 11.40 Uhr die Feuerwehr. Das Feuer breitete sich zwar nicht weiter aus. Durch die starke Rauchentwicklung war die Wohnung zunächst aber nicht mehr bewohnbar. Die vorübergehend evakuierten Bewohner der übrigen Wohnungen konnten nach Abschluss der Löscharbeiten in ihre Quartiere zurückkehren. Die Feuerwehr war mit 14 Kameraden im Einsatz.