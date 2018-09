Ärger am Postplatz

Markus Kluge

Fehrbellin (MOZ) Ein 25-Jähriger war am Donnerstag in Fehrbellin am Postplatz außer Rand und Band. Am Mittag soll er einen 33-Jährigen geschlagen haben. Als die Polizei davon erfuhr und an den Tatort kam, war der betrunkene 25-Jährige noch da. Weil er aggressiv war, wurde er gefesselt. Bei dem Einsatz stellte sich heraus, dass er auch eine 21-Jährige geschlagen und unsittlich berührt haben soll. Eine 14-Jährige, die die Ältere schützen wollte, sei ebenfalls geschlagen worden. Der Mann wurde in Gewahrsam genommen.