HGA

Hennigsdorf (MOZ) Offenbar mit Absicht hat am Donnerstagnachmittag eine Autofahrerin einen Skoda gerammt und schwer beschädigt.

Laut Polizei hatte die 54-Jährige gegen 14 Uhr hinter einem haltenden Linienbus warten müssen. Der 29-jährige Skoda-Fahrer setzte zum Überholen beider Fahrzeuge an. Plötzlich scherte die Frau mit ihrem Audi aus. Nach Polizeiangaben wollte sie den Wagen am Weiterfahren hindern. Beide Autos mussten danach abgeschleppt werden. Sachschaden: rund 7 000 Euro. Die Frau kam aufgrund schlechter psychischer Verfassung in die Psychiatrie.