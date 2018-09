Neuer Temnitzer Amtsdirektor wird gewählt

Siegmar Trenkler

Walsleben (MOZ) Nachdem durch die Streitigkeiten um Susanne Dorns mögliche Weiterbeschäftigung und die offene Nachfolge das Amt Temnitz mehrere Monate lang ohne neuen Amtsdirektor war, gibt es nun einen offiziellen Termin für die Wahl. Am Dienstag, 25. September, werden sich die fünf verbleibenden der ursprünglich acht Bewerber um das Amt vorstellen. Danach wird die Wahl erfolgen. Die Sitzung findet im großen Versammlungsraum des Feuerwehrgerätehauses in Walsleben statt. Los geht die Versammlung um 19 Uhr. Vor der Wahl können Einwohner ihre Fragen und Sorgen an das Gremium und die Vertreter der Verwaltung richten.