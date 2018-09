Daniela Windolff

Angermünde (MOZ) Dass Rauchen die Lunge schädigt, muss niemandem mehr erklärt werden. Warnungen und abschreckende Bilder auf Zigarettenschachteln, Rauchverbot in öffentlichen Einrichtungen, Gaststätten, Zügen usw. sorgen für umfassende Aufklärung und Nichtraucherschutz. Dass dennoch die Zahl der Raucher, vor allem unter Jugendlichen, noch hoch ist, ist auch eine Frage der persönlichen Einsicht.

Doch Gefahren für die Lunge lauern auch außerhalb von Raucherecken. Nachrichten über Abgas-Skandale, die Überschreitung von Feinstaub-Belastungen in Großstädten und das Fehlen seriöser Informationsangebote zu den Auswirkungen von Luftschadstoffen haben die Deutsche Atemwegsliga veranlasst, den diesjährigen 21. Deutschen Lungentag unter das Motto zu stellen: „Dicke Luft – Gefahr für die Lunge“. Bundesweit finden dazu Veranstaltungen statt, so auch in dieser Woche im Krankenhaus Angermünde, wo der leitende Oberarzt der Klinik für Innere Medizin, Dr. Elmar Grimm in einem öffentlichen Vortrag anhand zahlreicher Fakten und Daten erläutert, welche Schadstoffe unsere Atemluft und damit Lunge und Gesundheit belasten. Das Angemünder Krankenhaus ist auf die Behandlung von Lungen- und Atemwegserkrankungen spezialisiert und seit zwei Jahren Mitglied im Netzwerk für Lungenerkrankungen Nordost-Brandenburg, das inzwischen 33 Mitglieder in drei Landkreisen hat, darunter weitere Krankenhäuser, Arztpraxen, Therapeuten und Selbsthilfegruppen. Ziel ist ein gemeinsames flächendeckendes und umfassendes medizinisches Versorgungsangebot auf dem Fachgebiet der Lungenheilkunde, in dem alle dafür nötigen Kompetenzen vereinigt sind, welche dem Patienten wie aus einer Hand zur Verfügung gestellt werden können.

Die Lunge als lebenswichtiges Organ vollbringt täglich Höchstleistungen. „Mit mehr als 17 000 Atemzügen am Tag schafft sie es, zirka 12 000 Liter Luft aufzunehmen und mit dem enthaltenen Sauerstoff rund 7200 Liter Blut zu versorgen“, erklärt Dr. Elmar Grimm. „Leider verwöhnen wir sie nur selten mit sauberer Luft am Meer oder im Hochgebirge. Stattdessen sind wir häufig dicker Luft ausgesetzt, der wir uns kaum entziehen können.“ Luftverschmutzung gehöre zu den sechs wichtigsten Gesundheitsrisiken neben Mangelernährung, Tabak- oder Alkoholkonsum. Zu den häufigsten Ursachen für dicke Luft gehören Staub und Feinstaub, Dieselruß, Ammoniak und Schwefeldioxid, aber auch Ozonbelastungen. Zu hohe Belastungen können zu chronischer Bronchitis, Atemnot, Asthma, Allergien, Lungenkrebs und zu Herzerkrankungen führen. Weltweit gehen 3,3 Millionen Todesfälle im Jahr auf das Konto der Luftverschmutzung, am häufigsten betroffen ist Asien. In der EU sind es immerhin noch 180 000, in Deutschland 35 000, obwohl schon viele Maßnahmen getroffen werden. Die ärgsten Luftverschmutzer in Europa sind Kraftfahrzeuge, Flugzeuge, Kreuzfahrtschiffe, Industrieanlagen, Kohlekraftwerke und – die industrielle Landwirtschaft, vor allem durch Massentierhaltung und chemische Düngung, die für hohe Ammoniakbelastungen in der Luft verantwortlich sind, die im Gegensatz zu vielen anderen Luftschadstoffen in Deutschland zunimmt, erklärt der Oberarzt.

Dass Bewohner an einer vielbefahrenen Straße im Berliner Prenzlauer Berg gefährdeter sind, als in einem uckermärkischen Dorf, liegt zwar auf der Hand. Dennoch hält die gesunde Landluft nicht immer was sie verspricht. Wer häufig Gülledämpfen, Nebel von Pflanzenschutzgiften oder auch feinem Getreidestaub ausgesetzt ist, lebt ebenso gefährlich.

Dennoch gehört die Uckermark zu den Regionen mit der gesündesten Luft. Messstationen in Schwedt und Eberswalde überwachen ständig die Schadstoffbelastungen. Der Deutsche Lungentag will durch Information und Aufklärung auch das öffentliche Bewusstsein schärfen, welchen Beitrag man für gesündere Luft leisten kann. Das Rauchen aufzugeben, ist das eine. Öfter mal das Auto stehen zu lassen, den Fleischkonsum vor allem aus Massentierhaltung zu überprüfen, Biolandwirtschaft zu unterstützen und Urlaub in gesunder Seeluft zu machen, statt in smogbelastete Großstädte zu reisen, sind kleine, wirksame Schritte. Die Politik steht in der Verantwortung, dafür die Rahmenbedingungen zu schaffen. Der Angermünder Chefarzt und Lungenspezialist Dr. Christoph Arntzen betont: „Für uns hat das Thema Vorbeugung im Lungennetzwerk ebenso viel Gewicht wie modernste Behandlung von Erkrankungen.“