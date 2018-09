Flag Football zum Testen

Matthias Haack

Neuruppin Die Ruppin Tigers zeigen sich erstmals am 22. September auf ihrem Areal an der Neuruppiner Karl-Liebknecht-Schule.

Sie präsentieren dann den zweiten Familientag und verknüpfen die mit Probetraining für Kinder und Erwachsene und einem bunten Rahmenprogramm.

Ab 10 Uhr gibt es Flag Football, die kontaktlose Variante des American Football, die für die Kinder im Alter von bis zu 14 Jahren vorgesehen ist. Ab 15 Jahren können Jugendliche (und Erwachsene) beim Tackle Football mittrainieren, welches ab 12.30 Uhr zur Erprobung angeboten wird. Das Equipment, wie Helm und Shoulderpads, wird von den Tigers zur Verfügung gestellt.

Neben der obligatorischen Hüpfburg gibt es Wettkämpfe wie den 100-Kilogramm-Farmers und den 300-Kilogramm-Wheel Flip, dabei wird Eisenbieger und Strongman Andi Hordan aus Wittstock zu Höchstleistungen motivieren. Es wird mittels Getränken, Grillwurst und Obst- und Kuchenbuffet für das leibliche Wohl gesorgt. Für alle teilnehmenden Kinder beim Flag Football gibt es eine kleine Aufmerksamkeit für ein erfolgreich absolviertes Training.

Nicht nur Footballbegeisterte sind eingeladen, sondern auch diejenigen, die in der Nachbarschaft wohnen oder neugierig sind, was auf dem lange ungenutzten Sportplatz hinter der größten Grundschule des Kreises mittwochs und freitags angeboten wird. Die Tigers haben in Eigenregie den Platz auf Vordermann gebracht, um dort trainieren zu können. Um ihn bewässern und somit angemessen pflegen zu können, soll demnächst der Wasseranschluss gelegt werden. Er wurde schon Anfang des Jahres beantragt. Zukünftig soll der Platz in einen offiziell bespielbaren Zustand gebracht sowie das Außengelände gestaltet werden, so dass es für Spieler und Zuschauer geeignet ist. Um dieses Ziel zu erreichen und diesen Sport wieder in der Fontanestadt zu etablieren, benötigen die Tigers jede helfende Hand und sind für Unterstützungs- sowie Kooperationsangebote offen. Inzwischen verweisen die Ruppin Tigers auf zunehmendes Interesse, vor allem im Kinderbereich.