Nicht jeder Tote kommt infrage

Janet Neiser

Eisenhüttenstadt (MOZ) Zig Ärzte mit Mundschutz und Haube stehen um den OP-Tisch, dann wird der Bauchraum eines Toten geöffnet, der Tupfer gefordert und ganz sorgfältig werden Nieren und möglicherweise auch das Herz entnommen. Gut verpackt gehen die Organe auf eine Reise zu einem anderen Krankenhaus, in dem ein Mensch auf Herz oder Niere wartet. Szenen wie Otto Normalverbraucher sie aus Filmen kennt.

Doch im Krankenhaus Eisenhüttenstadt kommt das so gut wie nie vor. „Wir hatten im bisherigen und im vergangenen Jahr nicht eine Organentnahme“, betont Dr. med. Dirk Hinz, der Ärztliche Leiter des Hauses und der dortige Transplantationsbeauftragte. Auch in den Jahren davor könne man Organspenden in Eisenhüttenstadt an einer Hand abzählen. Der Grund dafür ist einfach: Und nein, es liegt nicht an fehlenden Organspende-Ausweisen.

In Eisenhüttenstadt gibt es schlicht kaum Patienten, die für eine Organspende in Frage kommen. Denn postmortale Organentnahmen funktionieren nur dort, wo der Patient zwar hirntot ist, das Herz-Kreislauf-System dieser Person aber durch intensivmedizinische Maßnahmen für eine begrenzte Zeit künstlich aufrechterhalten wird, sodass die intakten Organe weiter durchblutet werden. Oft sei das bei Unfallopfern der Fall, weiß Dr. med. Hinz. Patienten mit schweren Schädel-Hirn-Verletzungen oder Schlaganfällen werden allerdings nicht in Eisenhüttenstadt, sondern in Krankenhäusern der Maximalversorgung behandelt.

„Patienten, die bei uns an Herzversagen oder beispielsweise Krebs sterben, kommen für Organspenden nicht in Frage“, erklärt der Ärztliche Leiter. Wenn aber doch mal der Fall eintritt, dass eine Organentnahme möglich ist, dann gibt es einen ganz festgezurrten Ablauf. „Der Hirntot muss von zwei unabhängigen Fachärzten festgestellt werden“, versichert Dr. med. Hinz. Und noch jemand muss ins Boot geholt werden: die Deutsche Stiftung für Organtransplantationen (DSO) – wenn der Tote einen Organspendeausweis bei sich hat oder die Angehörigen einer Spende zugestimmt haben – bisher jedenfalls. Da wird alles abgecheckt, ein ganzes Datenpaket geschnürt, um sicherzugehen, dass Spender und Empfänger zusammenpassen. „Wenn alles geklärt ist, kommt ein Entnahmeteam ins Krankenhaus und entnimmt die Organe“, sagt der Ärztliche Leiter. 24 bis 48 Stunden könne das alles dauern.

Im Klinikum Markendorf in Frankfurt (Oder) kommt dieses Szenario nicht oft, aber häufiger vor als in Eisenhüttenstadt. Denn das Klinikum ist eine Einrichtung der Maximalversorgung. 2017 gab es zwar keinen Organspender am Rhön-Klinikum, aber 2018 schon vier. „Fragen Sie mich nicht, warum. Vielleicht, weil öffentlich wieder mehr über das Thema gesprochen wird“, sagt Dr. Matthias Jäger, Oberarzt auf der Intensivstation.