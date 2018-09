Deichverband hat künftig zwei Beitragsgebiete

Ulf Grieger

Seelow/Wriezen. (MOZ) Der Verbandsausschuss des Gewässer- und Deichverbandes Oderbruch hat am kommenden Donnerstag ab 18 Uhr im Kienitzer Gasthof „Zum Hafen“ drei wichtige Beschlüsse zu fassen. Es geht um die Umsetzung des neuen Wassergesetzes auf die Verbandsebene. Zu beschließen sind die neue Verbandssatzung, der Haushaltsplan 2019 und das Verfahre zur Aufnahme von direkten Mitgliedern auf freiwilliger Basis.

Gedo-Geschäftsführer Martin Porath informierte am Freitag, dass man sich auf Bitten der Kommunen darauf verständigt habe, die ohnehin schon politisch niedriger festgelegten Beiträge nicht anzuheben. Dies bedeutet allerdings, dass der Verband zusätzlich rund 90 000 Euro aus der Rücklage zuschießen muss.

Mit der Rückkehr zum Solidarprinzip und der Wiederaufnahme des Schöpfwerksbetriebes als Pflichtaufgabe ergeben sich künftig nur noch zwei Beitragsgebiete: das Oderbruch und die Höhe. Das Oderbruch wird als Außengrenze eine Höhenmarke von 20 Metern über Null des Deutschen Haupthöhennetzes (DHNN) bekommen. Bislang galt eine Höhe von 17 Metern als Grenze. Alle Höhenpunkte innerhalb dieser Außengrenze, die auch höher als 20 Meter sein können, zählen zu diesem Beitragsgebiet. Als Hektarbeitrag dafür werden dem Ausschuss 20,62 Euro vorgeschlagen. Dieser Festbetrag ersetzt den Flickenteppich unterschiedlicher Beitragshöhen, der sich nach Vorteilsgebieten der Schöpfwerke gerichtet hatte. Für die meisten Oderbrücher wird sich somit der Beitrag verringern. Er lag stellenweise bei 27 Euro/ha. Die Kommunen hatten um die geringeren Beitragshöhe gebeten, weil sie für ihre Satzungen Rechtssicherheit brauchen. Einige wenige Bereiche, die bislang wegen der 17-Meter-Marke „außerhalb“ des Oderbruchs lagen, gehören jetzt dazu. Für den Bereich Höhe wird ein Beitragssatz von 14,09 Euro/ha vorgeschlagen.

Keine Wahl hat nach Aussagen des Landes der Verbandsvorstand bei der Aufnahme von direkten Mitgliedern, die dies auf freiwilliger Grundlage entsprechend dem neuen Wassergesetz beantragt haben, Bis zum Stichtag im Juli gab es 17 solcher Anträge, so Porath. Sie stehen für insgesamt rund 4000 Hektar, überwiegend Waldfläche. Entsprechend der vorgeschlagenen Verfahrensweise müssen diese Mitglieder einen eigenen Wahlbezirk im Gedo bilden. Je angefangene 3000 Hektar können sie dann einen Vertreter in den Ausschuss entsenden, der ihre Interessen vertritt. In diesem Falle sind es zwei Ausschussmitglieder. Erst ab 2020 gilt die Festlegung im Wassergesetz, dass die Beiträge auch nach der Nutzungsart des Bodens wie Wald, Feld und Siedlung differenziert werden.(ulg)