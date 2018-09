Anwohner befürchten Lkw-Lawine

Ulf Grieger

Manschnow/Neuhardenberg (MOZ) Einwohner aus der gesamten Grenzregion haben die Landes-und die Bundesregierung aufgefordert, den Neubau der Straßenbrücke über die Oder mit Ausbaumaßnahmen an der B1 vorzubereiten. Der Neuhardenberger Gemeinderat lehnte eine Unterstützung ab.

„Keine 40-Tonner-Lkw im Transitverkehr durch unsere Dörfer“ — Transparente mit dieser Aufschrift werden den Autofahrern in den kommenden Wochen nicht nur an der Bundesstraße 1, sondern auch an den Zufahrtstraßen wie der L33 in Letschin und anderenorts begegnen. Die Bürgerinitiative B1, die sich in Manschnow gegründet hat, besteht längst nicht mehr nur aus Oderbrüchern. Auch aus den anderen Gemeinden zwischen Seelow und Berlin haben sich Bürger angeschlossen. Sie befürchten, dass die B 1 als Hauptverkehrsader der Region in Folge eines Gütergrenzverkehrs nach dem Neubau der Oderstraßenbrücke einen Infarkt erleidet.

Bernd Baier aus Neuentempel nannte den Teilnehmern der Spontandemo in Manschnow noch einmal die Zahlen, die das Land allein auf Grund einer vor sieben Jahren erstellten Prognose erwarten. Bis zu 2500 Lkw pro Tag werden die Bundesstraße nutzen. Es ist die kürzeste Verbindung von den polnischen Sonderwirtschaftszonen und von Osteuropa nach Berlin. Die Speditionen können mit einer Zeitersparnis von 45 Minuten rechnen und einer Abkürzung von 65 Kilometern.

Raimar Wendland, Sprecher der Bürgerinitiative, machte deutlich, dass es weder an der B1, noch an der B112, der B167 oder den Landes- und Kreisstraßen zu einer Belastung durch den Transit-Schwerlastverkehr kommen darf. Mit dem Ausbau der B1 für den erwarteten Verkehr verbindet die Bürgerinitiative auch die Forderung, Gütertransporte auf die Schiene, das heißt auf die Ostbahnstrecke umzulenken. Während Roswitha Thiede, Amtsdirektorin von Seelow-Land, betonte, dass sie vor allem als persönlich betroffene Anwohnerin der B1 an der Initiative teilnehme, machte ihr Amtskollege Lothar Ebert deutlich, dass auch die Hauptverwaltungen der betroffenen Ämter in der Verantwortung stehen. Er verwies auf die freiwilligen Feuerwehren, für die die Ämter zuständig sind, und die im Zuge des erwarteten Schwerlastverkehrs völlig überfordert sein werden. Das bestätigten ihm die Mitglieder der Manschnower Wehr, die ebenfalls zur Demo gekommen waren, prompt.

Für die Manschnower werde ein dreispuriger Ausbau der B1 auch bedeuten, dass der vor vielen Jahren zurückgewiesene Bau einer Ortsumgehung der B1 nun in Kauf genommen wird, so Bürgermeister Werner Finger sowie der Hauptausschussvorsitzende Raimar Wendland.

Aus Golzow war Bürgermeister Frank Schütz sowie aus Letschin Hauptamtsleiter Alexander Haase und Gemeinderatsvorsitzender Norbert Kaul angereist. Sie erklärten, dass die L33-Anlieger im Falle eines Gütergrenzverkehrs auf der B1 ebenso betroffen sind. „Unsere Ortsdurchfahrt zwischen den beiden Kreiseln würde eine solche Belastung nicht verkraften“, betonte Kaul. Viele Redner verwiesen auf das Superwahljahr 2019 und forderten mehr Engagement der Landes- und Bundespolitiker der Region in dieser wichtigen Frage.

Im Neuhardenberger Gemeinderat sah man das Thema in dieser Woche anders. Die Abgeordneten sollten der Aufstellung von zwei der Protest-Banner im Gemeindegebiet zustimmen. Fachbereichsleiter Thomas Manig hatte bei der Bürgerinitiative zwei Banner geordert. „Weil ich davon ausgegangen bin, dass sich die gesamte Region solidarisch hinter diese Aktion stellt“, erklärte Manig. Es ging um einen Gesamtbetrag von 34,70 Euro. Die Mehrheit lehnte dies jedoch ab. „Auf unseren Straßen fahren viele Laster, die auch Güter für unsere Versorgung bringen“, sagte Heiko Schlotte. Bürgermeister Detlef Korbanek bezweifelte, dass es einen verstärkten Transitverkehr auf den Bundesstraßen geben wird, wenn die neue Oderbrücke auch 40-Tonner passieren dürfen. „Der Transitverkehr rollt über die Autobahnen“, zeigte er sich überzeugt. Sein Stellvertreter Dietmar Zimmermann warb für die Aktion. „Es geht um ein politisches Zeichen in Richtung der Politik“, sagte er. Auch Kathrin Suhr sprach für eine Beteiligung. Am Ende stimmten zwei Abgeordnete dafür und sieben dagegen, einer enthielt sich.

Die SPD-Landtagsabgeordneten Simona Koß und Jutta Lieske haben für Montag um 17 Uhr zu einem Fachgespräch eingeladen, an dem auch Brandenburgs Verkehrsministerin Kathrin Schneider (SPD) teilnehmen wird. Thema ist ab 17 Uhr im Kreiskulturhaus Seelow „Mobilität in Märkisch-Oderland“. Das Thema Oderbrücke wird von Vertretern der Region auf alle Fälle angesprochen.