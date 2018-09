Streit um die Bornower Feldstraße

Olaf Gardt

Beeskow (MOZ) Im Auftrag der Stadt Beeskow wird die Bornower Feldstraße von der B 246 bis zur Straßenmeisterei neu ausgebaut. Um die Sanierung wurde lange gerungen. Und obwohl die Arbeiten schon begonnen haben, sind die Diskussionen noch nicht vorbei.

In den Augen der Beeskower Stadtverwaltung gilt die Bornower Feldstraße als Anliegerstraße. Das, so Kämmerer Steffen Schulze, habe auch eine Verkehrszählung bestätigt. Nur vereinzelt würden Fahrzeuge die Straße nutzen, um direkt nach Kohlsdorf zu kommen. Ein Grund dafür dürfte der schlechte Zustand der Fahrbahn im Bereich hinter der Straßenmeisterei sein, an dem sich aber auch nach den aktuellen Bauarbeiten nichts ändern wird. Von der Straßenmeisterei bis Kohlsdorf werde nichts gemacht. Das bestätigt Kerstin Bartelt, stellvertretende Bürgermeisterin. „Das ist eigentlich ein Feldweg.“ Die Asphaltbefestigung sei irgendwann von der Straßenmeisterei ausgeführt worden.

Die Einordnung als Anliegerstraße hat verschiedene Konsequenzen. Beispielsweise geht es um Geld. Bei einer Anliegerstraße müssen die Grundstückseigentümer rechts und links 90 Prozent der Baukosten tragen. Die Mehrheit der Betroffenen hat dem zuletzt auch zugestimmt. 3100 Quadratmeter Betonsteinpflaster sind für die neue Fahrbahn zu verlegen, 1100 Meter Bankette zu bauen, ein Durchlass entsteht. Im bebauten Bereich wird die Fahrbahn durchschnittlich 5,50 Meter breit sein, im folgenden Teil bis zur Straßenmeisterei 4 Meter. Das Regenwasser soll in Entwässerungsmulden am Straßenrand versickern. Außerdem wird eine neue Straßenbeleuchtung errichtet.

Man könnte diese Lösung als Kompromiss bezeichnen, schließlich versucht die Stadt bereits seit 2002, die Sanierung der Straße voranzutreiben. Lange vergebens, 2012 hatte sich der städtische Hauptausschuss sogar wegen der vielen Meinungsverschiedenheiten dagegen ausgesprochen.

Und auch jetzt gibt es noch etliche offene Fragen und Kritikpunkte. Der Ortsbeirat von Bornow begrüßt den Straßenausbau zwar als „dringend notwendig“, favorisiert jedoch ein Asphaltband, das weniger Lärm mache. Vor allem aber solle die Straße als Ortsverbindungsstraße nach Kohlsdorf betrachtet werden. Dann würden die Anlieger nur zu 30 Prozent an den Kosten beteiligt, die Straße würde stärker genutzt und könne als Umleitungsstrecke bei Bauarbeiten an der B 246 genutzt werden. Der Beirat verweist darauf, dass es eine Unterschriftensammlung gebe, mit der sich 112 Kohlsdorfer und 23 Bornower für eine Offenhaltung der alten Ortsverbindung ausgesprochen haben.

Auch beim Landkreis teilt man die Sicht der Stadtverwaltung nicht ohne weiteres. „Die Feldstraße stellt mit der weiterführenden Kohlsdorfer Straße eine Gemeindeverbindungsstraße ... ... dar“, heißt es in einer Stellungnahme des Amtes für Infrastruktur und Gebäudemanagement vom Juni. Die jetzt angezeigten Ausbauparameter würden den Benutzerkreis beschränken. Dafür sei eine „bestandskräftige Teileinziehung“ notwendig. Auch das Straßenverkehrsamt des Kreises weist auf die Notwendigkeit der Teileinziehung hin. Kritisch sieht man zudem in der Kreisverwaltung, dass von der Straßenmeisterei vor allem im Winter mit Lkw-Verkehr in der Feldstraße zu rechnen sei. Für den Begegnungsverkehr sei der geplante Ausbau aber zu schmal. Deshalb werde es Ausweichstellen und einen Wendehammer geben, hält die Stadt dagegen.

Um eine mögliche Teileinziehung umzusetzen, könnten Poller aufgestellt werden, die eine Durchfahrt bis Kohlsdorf verhindern. So war es zunächst in Höhe der Straßenmeisterei auch geplant. Doch auch das hat Tücken. Unter anderem, weil zahlreiche Landwirte Flächen rechts und links der Straße bewirtschaften. Diese müssten zum Teil lange Umwege in Kauf nehmen, um auf ihre Felder zu gelangen.

Wie es am Ende ausgeht, ist trotz der laufenden Bauarbeiten offen. Mitte der Woche hat sich die Arbeitsgruppe Verkehr der Stadt mit dem Thema beschäftigt. Im Ergebnis werden den Gremien der Stadtverordnetenversammlung noch einmal unterschiedliche Lösungen für die Teileinziehung vorgeschlagen. Vielleicht verzichtet man auf die Poller und stellt lediglich Schilder auf, die die Durchfahrt nur für landwirtschaftliche Fahrzeuge genehmigen.

Dann dürften sich die Gemüter vielleicht beruhigen, weil Anwohner, wenn auch unerlaubt, die Straße weiter nutzen könnten. Eine Sanierung der Fahrbahn bis Kohlsdorf, das hat die Verwaltung klargemacht, werde es aber auf keinen Fall geben. Schon die zur Verfügung stehende Grundstücksbreite lasse einen ordnungsgemäßen Straßenausbau nicht zu, so Steffen Schulze. Und als mögliche Umleitungsstrecke bei Bauarbeiten an der B 246 komme die Straße niemals in Frage, betont er. Eine Durchfahrt großer Lkw bis Kohlsdorf ist ja auch jetzt schon nur schwer vorstellbar.