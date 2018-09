Nachrichten über Kinderfänger schüren Ängste

Sonja Jenning

Lebus/Frankfurt (MOZ) Eltern in der Region sind verunsichert: In Chat-Gruppen und in den sozialen Netzwerken kursieren derzeit Nachrichten, wonach in Lebus in mehreren Fällen Kinder aus Fahrzeugen heraus von unbekannten Männern angesprochen wurden. Die Rede ist von mehreren unterschiedlichen Fahrzeugen, in denen mindestens zwei Männer saßen. In einem Fall seien die Kinder aufgefordert worden, zum Fahrzeug zu kommen, um sich Katzenbabys anzuschauen, heißt es.

„Auch wenn die Polizei bisher keine konkrete Anhaltspunkte für derartige Handlungen hat und bisher nur Hinweise Dritter vorliegen, nehmen wir die Sorgen der Eltern ernst“, sagt Polizeisprecher Ingo Heese. „Unsere Kolleginnen und Kollegen sind sensibilisiert und haben ein wachsames Auge.“ Eltern können die Polizei unterstützen, indem sie mit ihren Kindern über dieses Thema sprechen, ohne dabei jedoch Ängste zu schüren und zu verbreiten. Gern können sie sich auch an das jeweilige Sachgebiet Prävention in den Polizeiinspektionen wenden.