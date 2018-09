Folgenloser Tanz um den Poller

Jens Sell

Strausberg (MOZ) Der Poller in Höhe der Buchhandlung Micklich in der Großen Straße bleibt vorläufig oben. Eine Beschlussvorlage, ihn abzusenken, wurde nach heftiger Debatte in die Ausschüsse verwiesen.

Der nördliche Poller bleibt bis auf Weiteres von 8 bis 19 Uhr oben, lautet die wichtigste Botschaft der Stadtverordnetenversammlung vom Donnerstagabend. Meinhard Tietz (Die Linke), der stellvertretende Vorsitzende des zeitweiligen Ausschusses für die Altstadt, hatte den gemeinsam mit dem Vorsitzenden Daniel Krebs (CDU) und dem Altstadtvereinsvorsitzenden Thomas Frenzel (Die Fraktion. Grün, liberal, bürgernah) eingebrachten Beschlussentwurf begründet. Er beinhaltete zunächst, kurzfristig die verkehrsrechtlichen Voraussetzungen für die Öffnung des Pollers in Höhe Große Straße 22/61 zu schaffen. Dann solle die Verwaltung weitere „strenge Einengungen und Verschwenkungen“ vorschlagen und umsetzen, um den Durchgangsverkehr zu drosseln. Die Stadtmöblierung mit Blumenkästen und Spielgeräten solle im Haushaltsentwurf berücksichtigt werden. Und schließlich müssten die rechtlichen und technischen Voraussetzungen für den Zweirichtungsverkehr in der Münche­berger Straße geprüft und den Ausschüssen vorgestellt werden. Für Meinhard Tietz ist die Vorlage der beste Kompromissvorschlag aus intensiver Bürgerbeteiligung und berücksichtige alle Interessen. Für den Beschluss sprach sich auch Ute Wunglück (Linke) aus, die ihre ursprüngliche Meinung nach zwei Runden Tischen und zeitweiligem Ausschuss gegen den Poller gekehrt hat. Gegen den Poller, aber gleichzeitig gegen den Beschluss sprach sich Stadtverordnetenvorsteher Steffen Schuster aus: „Der Poller ist sinnfrei, völlig überflüssig. Bestünde die Vorlage nur aus diesem Punkt, hätte sie meine volle Zustimmung.“ Er werde ihr aber nicht zustimmen, denn die Punkte zwei bis vier seien höchst umstritten. Stadtmöblierung bringe gar nichts. Thomas Frenzels Werben für den Beschluss gipfelte im Appell: „Nehmen Sie endlich die Händler als Partner an und sichern Sie das Überleben der Altstadt!“ Wolfram Wetzig (Linke) erinnerte daran, dass die Punkte zwei bis vier schon beschlossen waren: „Hätte sie die Verwaltung umgesetzt, wüssten wir heute, ob sie wirken und der Poller überflüssig ist. Wenn Händler zu wenige Kunden haben, sollten sie ihr Verkaufskonzept überdenken.“

CDU-Fraktionsvorsitzender Andreas Fuchs hält „noch mehr Schwellen und Kübel“ für „Irrsinn, der die Lage nur verschlimmbessert“. Alt-Bürgermeister Jürgen Schmitz hat ganz die Nase voll: „Ich war von Anfang an gegen diese Lösung ... ich bin nicht mehr bereit, darüber mit zu diskutieren.“ Sonja Zeymer (UfW/Pro Strausberg) findet: „Der Beschluss kommt zu früh. Wir wissen noch gar nicht, ob unser Widerspruch gegen die Ablehnung der Spielstraße zurückgewiesen wird.“ Jens Knoblich (Grün, liberal, bürgernah) zeigte sich enttäuscht, dass der Ausschuss kein Gesamtkonzept erarbeitet habe, die Vorlage sei wieder Stückwerk und funktioniere nicht. Bürgermeisterin Elke Stadeler stellte den Zweirichtungsverkehr in der Müncheberger in Frage: „Die Grünphase der Ampel zum Ausfahren wäre nur Sekunden lang.“ Wenn der Poller jetzt gesenkt wäre, stünde man so da wie vor zwei Jahren. Die schärfste Kritik kam von der SPD-Fraktionschefin Sibylle Bock: „Ich finde die Vorlage total daneben!“ Die Geschäftsleute reagierten nicht mit kundenfreundlichen Konzepten auf den Strukturwandel, sondern schöben alles auf den Poller. Auf Vorschlag von Andreas Fuchs wurde die Vorlage mit 18 Stimmen in die Ausschüsse geschickt.