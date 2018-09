Wer wird Kürbiskönig 2018?

Daniela Windolff

Angermünde (MOZ) Richtig dicke kommt es am 3. Oktober in der Blumberger Mühle. An diesem Tag wird hier wieder der Kürbiskönig gekrönt. Wer in diesem Jahr die Goldene Gießkanne als Pokal mit nach Hause nehmen kann, wird beim großen Wettwiegen der schwersten Kürbisse entschieden. Der Siegerkürbis des vergangenen Jahres wog immerhin 320 Kilogramm. Doch nicht nur die mächtigsten Kolosse heimischer Gärten kommen zu Ehren. Prämiert werden außerdem die originellsten oder kuriosesten Kürbisgewächse. Wer in seinem Garten fündig wird und sich um die Königsehren bewerben möchte, der kann seine Früchte bis zum 2. Oktober in der Blumberger Mühle abgeben. Alles, was an diesem Tag bis 18 Uhr vorliegt, kommt in die Bewertung der Jury. Die spannende Entscheidung fällt am 3. Oktober um 15 Uhr.

Doch nicht nur deshalb lohnt sich ein Familienausflug zur Blumberger Mühle. Hier wird zum zweiten Mal der Tag der Regionen ausgerichtet. Er bietet heimischen Produzenten und Dienstleistern mit einem bunten Regionalmarkt eine Plattform, ihre Angebote zu präsentieren. Und er lädt Einwohner und Gäste ein, die Vielfalt uckermärkischer Produkte und ihre Produzenten kennenzulernen. Das Angebot reicht von knusprigem Brot, frischem Räucherfisch, uckermärkischen Wildspezialitäten über deftigen Ziegenkäse, selbstgemachte Säfte, Fruchtaufstriche, Honig bis zu knackigem Obst und Gemüse, sodass man hier seinen kompletten Wochenendeinkauf erledigen kann. Auch Handwerkliches wird angeboten. Ein unterhaltsames Bühnenprogramm mit Livemusik und Tanz und viele Angebote für Kinder machen den Tag komplett.