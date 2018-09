Ab 2019 Kita-Frühstück kostenlos

Dietmar Rietz

Schwedt (MOZ) Kurz zusammengefasst sieht es jetzt so aus: Familien mit geringen Einkommen behalten die günstigeren Kita-Gebühren. Damit bleibt es bei der Entlastung von Familien mit geringen und mittleren Einkommen. Für besser verdienende Familien wird die Höherstufung zurückgesetzt. Die Gebührenstaffel umfasst Einkommen von 13 261 bis 50 000 Euro.

Begründet wurde die Gebühren-Rückwärtsrolle in der nun beschlossenen Bürgermeistervorlage unter anderem damit: „Bei kritischer Betrachtung wird... der deutliche Anstieg, insbesondere in den oberen Einkommensgruppen, als unverhältnismäßig eingeschätzt. Es wird daher vorgeschlagen, sämtliche Beiträge, die eine zusätzliche Belastung für die Beitragspflichtigen bedeuten, auf das Niveau der vorherigen Satzung festzusetzen. Ein kostendeckender Beitrag wird somit nicht mehr erhoben.“

Befördert hat die Korrektur der Schwedter Gebührenpolitik sicher auch, dass das Land Brandenburg angekündigt hatte, die Elternbeitragsfreiheit schrittweise einzuführen.

Die neue Satzung soll rückwirkend zum 1. August in Kraft treten. Alle Eltern, die durch die vorliegende Satzung günstiger gestellt sind, erhalten einen Korrekturbescheid mit der neuen Gebühr und der Rückrechnung ab August 2018. Zu viel gezahlte Beiträge werden erstattet beziehungsweise mit dem dann fälligen Monat verrechnet.

Die von der CDU vorgeschlagene Staffelung der Elterneinkommen bis 70 000 Euro ist abgelehnt worden. Die Christdemokraten meinten, dass nur dadurch „die gesetzlich geforderte sozialverträgliche Staffelung der Kostenbeiträge eingehalten“ werde. Fraktionsvorsitzender Thomas Büsching zeigte sich überzeugt, dass die Eltern mit den oberen Einkommen in den nun beschlossenen Gebührentabellen unzureichend berücksichtigt wurden. „Dadurch kommt es zu einer teilweise erheblichen monatlichen Mehrbelastung“, heißt es in der Begründung des CDU-Vorschlags. Gemeint ist die Mehrbelastung der Stadtkasse und damit aller Steuerzahler.

Der Bürgermeister und die Mehrheit der Stadtverordneten wollten mit ihrer Neuregelung der Kita-Gebühren den sozialen Frieden in der Stadt und mit der Begrenzung der Staffelung bis 50 000 Euro offensichtlich auch mögliche neue Reibungsflächen mit potenziellen Kritikern vermeiden, war der Debatte im Stadtparlament zu entnehmen. 20 Prozent der Eltern, die ihre Kinder in kommunalen Kitas der Stadt Schwedt betreuen lassen, so hörten die Lokalpolitiker, verdienen 50 000 Euro im Jahr und mehr.

Als Zubrot für Familien haben die Stadtverordneten auf Vorschlag der Linken zudem beschlossen, dass ab 2019 alle Kinder in kommunalen Kindertagestätten der Stadt Schwedt kostenlos mit Frühstück und Vesper versorgt werden. Das wird schätzungsweise 160 000 Euro im Jahr kosten. Bärbel Ramm (Linke) betonte in der Aussprache dazu als positiven Aspekt, dass so eine ausgewogene und gesunde Ernährung aller Kita-Kinder möglich werde.

Einige Stadtverordnete hatten Bauchschmerzen: Einmal eingeführt, ließe sich diese Familien-Wohltat nicht mehr zurückdrehen, auch wenn die Stadtkasse mal wieder klamm wird. Sie stimmten trotzdem zu. Die Fraktion Freier Bürger (FBI) nicht. Begründung von Dirk Messer: Warum bis September 2019 warten? Das ist schneller möglich. Wegen bestehender Versorgungsverträge nicht, lautete die Antwort der Verwaltung darauf in Kurzform.

Der Stadtverordnete Sebastian Stockfisch (FBI) sah sich wegen seiner mit Maxi Schneider am Dienstag beim Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg eingereichten Normenkontrollklage zur Überprüfung der Schwedter Kostenbeitragssatzung für Kindertagesstätten teilweise harten Angriffen seitens einiger Lokalpolitiker ausgesetzt. Unter anderem, warf ihm Vizebürgermeister Annekathrin Hoppe auch mit Blick auf die Klage vor: Stockfisch habe eine Einigung im Gebührenstreit offensichtlich nicht gewollt. Der FBI-Stadtverordnete wies alle Angriffe zurück. Dem Bürgermeister und der Stadtverwaltung warf er seinerseits vor, in der bisherigen Gebühren-Politik ein „Salamitaktik“ verfolgt zu haben.

Geändert worden sind am Donnerstag neben der Kita-Gebührensatzung auch die Satzungen über die Schulbezirke der Grundschulen in Schwedt, die Gebühren für die Benutzung kommunaler Sportstätten sowie die Straßenreinigung.

