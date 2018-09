Noch unklar, wer nächste Stadtfeste veranstaltet

Simone Weber

Rathenow In der Stadtverordnetenversammlung am Mittwoch sollten die Abgeordneten über die Neuvergabe des Stadtfestes an einen neuen Veranstalter (2019-2021) entscheiden. Die Stadtverwaltung bevorzugte dafür die Junevent GmbH aus Berlin, die per SVV-Beschluss den Zuschlag erhalten sollte. Doch dazu kam es nicht.

„Die Junevent GmbH hat am Montag ihre Bewerbung zurückgezogen. Deshalb zieht die Stadtverwaltung diese Beschlussvorlage zurück, um das Thema noch einmal im Ausschuss zu behandeln“, so Bürgermeister Ronald Seeger (CDU). Zugleich verwies er noch einmal darauf, dass das Interessenbekundungsverfahren regelkonform abgelaufen sei. Es endete im August.

Dem Aufruf zur Teilnahme waren letztlich nur zwei Firmen gefolgt, neben den Berlinern hatte sich auch Manfred Rücker mit seiner hiesigen Event-Management beworben. Er hatte 2015 den Zuschlag erhalten und war Veranstalter der Stadtfeste von 2016 bis 2018. Rücker verfolgte die Diskussion in der SVV und nahm die städtische Entscheidung hin, machte aber auch darauf aufmerksam, dass die Ausschreibung öffentlich bekannt war und sich jeder beteiligen konnte. Damit bezog er sich auf die Schausteller-Familie Köllner aus Teltow. Silvio Köllner will nur zufällig vor wenigen Tagen vom erfolgten Interessenbekundungsverfahren erfahren haben und wandte sich am Montag mit der Bitte an die Stadt, die Entscheidung über die Neuvergabe der Durchführung des Stadtfestes zu verschieben. Da war noch nicht bekannt, das Junevent GmbH gar nicht mehr will. Rein formal wäre Rücker nun an der Reihe. Die weitere Verfahrensweise ist aber noch unklar.

Indessen plädiert der Abgeordnete Marcel Böttger (Die Linke) für Auswertungsrunden im Nachgang zu den Stadtfesten, die die Beteiligten an einen Tisch holen und die Erfahrungen und Kritikpunkte aufarbeiten sollen. Laut eigenen Angaben fordere er das schon seit Jahren. In einer Mitteilung vom Donnerstag verlautbart Böttger: „Wir fordern die Auswertungsrunde und im nächsten Schritt unter Einbeziehung von Verwaltung, Abgeordnete, Unternehmerverein, Einzelhändler, Gastronomen, Klangbreite e.V. bis hin zum Kinder- und Jugendparlament, Seniorenrat, Optikpark und Kultur-zentrum eine Runde zur Frage, wie wir uns unser Stadtfest vorstellen. Daraus sollte dann ein Anforde-rungsprofil für Bewerbungen erstellt werden. Auf dieser Grundlage können wir dann denjenigen aussuchen, der diese Punkte umsetzen kann und will.“ In der selben Mitteilung erklärt Daniel Golze: „Das Zurückziehen des Beschlusses zur Vergabe des Stadtfestes hat uns sehr überrascht. Einerseits haben wir es wieder einmal aus der Presse erfahren und andererseits wundern wir uns sehr, dass in der Verwaltungsspitze anscheinend niemand darüber nachgedacht hat, Veranstalter über Ausschreibungen zu informieren, die seit Jahren Feste in Rathenow mit großem Erfolg organisieren.“

Damit spielt auch er offenbar an die Köllners an. Die Schausteller-Familie hat 2014 von der Stadt die Ausrichtung des Rathenower Adventsmarktes übernommen.