HCA-Spieler haben zwei Familien

Carola Voigt

Angermünde (MOZ) Der Handballclub Angermünde läutete die neue Saison am Heimspieltag der Frauen und Männer mit einem Familientag ein. Lange vor Spielbeginn tummelten sich Alt und Jung in der Mehrzweckhalle. Nicht immer war ein Familiengebinde in Aktion. Hier kümmerte sich jeder um jeden – alle sportelten miteinander.

Vereinsleben wird beim HCA ganz eng mit Familienleben verknüpft. Davon zeugte unter anderem eine Aktion vor den Punktspielen. Eine kunterbunte, ansprechende Spielstraße war aufgebaut. Hier tummelten sich Eltern, Mitglieder und Kinder – die Jüngsten ab einem Jahr treffen sich ohnehin regelmäßig in der „Purzelturner“-Gruppe, die von Petra Lux geleitet wird.

Der Verein führte auch kürzlich sein erstes HCA-Barbecue mit großer Beteiligung durch. Diese Veranstaltung soll der Auftakt für ein wiederkehrendes Zusammentreffen der Mitglieder, Freunde und Eltern werden – so eine Art Stammtisch. Es ist eine weitere Maßnahme, die den familiären Charakter des Vereins unterstreichen soll.

Unter dem Dach des HCA greifen in puncto Vereinsführung und Spielbetrieb auch etliche Neuerungen. Vor einiger Zeit wurde bei der Mitgliederversammlung der bisherige Vorstand entlastet und ein neuer gewählt. In den Berichten des alten Präsidenten, des Kassenprüfers und des Jugendwartes wurden dem Verein, seinen Mitgliedern und Verantwortlichen eine durchweg gute Bilanz der letzten (Geschäfts-) Jahre bescheinigt. Die bisherigen Vorsitzenden Steffen Kellner und Steffen Lüben stellten sich nicht mehr zur Neuwahl. Der Verein bedanke sich für die langjährige ehrenamtliche Arbeit und wählte einstimmig folgende Personen: Denny Reinicke (1. Vorsitzender/technische Koordination), Christian Mercier (2. Vorsitzender/Sponsoring), Andreas Fischer (Geschäftsführer/Passanträge), Frank Bailleu (Jugendwart), Elisa Dahlke (Jugendwart/Homepage/Social-Media), Martin Brederecke (Kassenwart), Carolin Raatz (Mitgliederverwaltung/Neuanträge/Kündigungen), Kathrin Steigleder (Elternsprecherin) und Mandy Schröder.

Das Vereinspräsidium steht derzeit vor einer Vielzahl großer Herausforderungen. Dazu zählen das Werben von Mitgliedern, die Ausbildung von Übungsleitern und Schiedsrichtern, das Wiederaufleben von Grundschule-Verein-AG’s, die Anstellung eines Jugendlichen für ein freiwilliges, soziales Jahr sowie die Realisierung einer geplanten Spielgemeinschaft (SG) zwischen den Vereinen HCA und der SSV PCK Schwedt im weiblichen Bereich. Dabei stellt die geplante SG den derzeitigen Schwerpunkt der Vereinsarbeit dar.

Aufgrund der sinkenden Mitgliederzahlen sowie der geringen Anzahl an neuen Mitgliedern im Kindesalter wird beabsichtigt, ab der Saison 2019/2020 die weiblichen Jugend- und Erwachsenenteams (E-Jugend bis Frauen) beider Vereine in einer SG für den Spielbetrieb anzumelden. Dies hat zur Folge, dass der Trainings- und Spielbetrieb wechselnd in Angermünde und Schwedt stattfinden wird. Die Vereinsführung hat es sich dabei zur Prämisse gemacht, den Mehraufwand für die betroffenen Kinder, Eltern und Erwachsenen in überschaubaren Grenzen zu halten. An der Vereinsmitgliedschaft ändert sich nichts. Diese bleibt im jeweiligen Verein erhalten. Zur Realisierung des Projekts hat der HCA ab dem 1. September einen ausgebildeten Jugendtrainer angestellt.

Um den Spielbetrieb in beiden Vereinen in der weiblichen Jugend D und E (Geburtsjahre 2006 bis 2009) aufrecht zu erhalten, konnten sich die Verantwortlichen beider Vereine bereits für die jetzige Saison auf zwei SG’s einigen. Auch im Bereich der männlichen Jugend C (JG 04/05) wurde eine vereinsübergreifende Lösung gefunden. Den betreffenden Kindern des HCA und der SSV wird der Trainings- und Spielbetrieb in Schwedt ermöglicht. Hier gab es bereits ein sogenanntes „Kennenlern-Training“.