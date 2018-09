Zebrastreifen versus Ampel in Schönwalde

Silvia Passow

Schönwalde/Glien Oliver Antoch, Vater zweier kleiner Kinder, treibt die Sorge um. Er selbst, seine Kinder, wie auch viele andere Schönwalder, nutzen zum Überqueren der Berliner Allee den Zebrastreifen, ebenso wie an der Kreuzung Fehrbelliner Straße/ Sachsendamm. In beiden Fällen ist es die L 16, die durch Schönwalde nach Berlin führt, die hier überschritten wird. Sicher fühlt er sich nicht dabei und plädiert für eine Ampel an dieser Stelle.

„Es wird manchmal gar nicht oder erkennbar unwillig gebremst“, sagt Antoch. Er erzählt, wie er vor einigen Wochen im Beisein seiner Tochter, beim Überqueren des Zebrastreifens, beinahe von einem Auto erfasst worden wäre. Und dann war da noch ein Unfall mit einem Kind.

Antoch plädiert für eine Ampel, statt des Zebrastreifens. Von einer Ampel verspricht er sich mehr Sicherheit für die Fußgänger. Seinen Wunsch hatte er schon einmal an Bürgermeister Bodo Oehme (CDU) herangetragen. Am vergangenen Dienstag traf sich Oliver Antoch mit Bürgermeister Bodo Oehme in dessen Büro, welches einen guten Ausblick, auf die Verkehrssituation an der Kreuzung Amselsteig/ Berliner Allee bietet, zum Gespräch.

Vorerst keine Ampel

Zunächst: die L16 fällt als Landesstraße in die Zuständigkeit des Landes. Oehme kennt die Situation vor seinem Bürofenster, hat diese als Kolumne für BRAWO zusammengefasst (siehe unten). Unterschiedliche Akteure und wachsende Verkehrszahlen, zunehmender Lieferverkehr und die anstehenden Baupläne, die Siedlungsverdichtung bedeutet, mehr Verkehr, den Oehme auch sehr gern auf die Schiene verteilen würde. Hierfür müsste freilich erst mal ein Bahnhof her. Nach Oehmes Schätzung wird sich die Verkehrssituation für Schönwalde weiter verändern, entsprechend weitere, möglicherweise auch andere Maßnahmen, wären dann, auch für die Kreuzung Berliner Allee/ Amselsteig, notwendig.

Ampel vs. Zebrastreifen

Oehme erinnert an die Bemühungen um die Bedarfsampel in der Straße der Jugend. Die beantragte Ampel war zunächst abgelehnt worden, da ein Zebrasteifen als sicherer gilt. Tatsächlich weist eine Studie der UdV (Unfallforschung der Versicherer) auf genau diesen Umstand hin, das Überqueren der Fahrbahn ist im Zebrastreifen sicherer als an einer Ampel. Der Grund hierfür ist sehr einfach. Am Zebrastreifen ist der Fußgänger aufgefordert, sich selbst von der Sicherheit beim Queren der Straße zu überzeugen, während an der Ampel dem Lichtsignal quasi blind vertraut wird. Die Studie hält Zahlen aus Nordrheinwestfalen von 2008 bereit. 1.592 Unfälle von Fußgängern beim Überschreiten einer innerörtlichen Fahrbahn insgesamt. Die große Mehrheit dieser Unfälle, 1.151, ereigneten sich bei ungesicherter Überquerung. 73 beim Überqueren einer Straße mit Mittelinsel, 131 an Zebrastreifen und 237 an Fußgänger-Ampeln.

Die Studie kommt allerdings auch nicht per se zu diesem Ergebnis. Wie effektiv ein Zebrastreifen ist, hängt zum einen von seiner Bauart, Beleuchtung, Beschilderung, Einsehbarkeit, dem Vorhandensein einer Mittelinsel ab. Sie weist auch darauf hin, dass die Querungshilfe im direkten Kontext zu ihrem Umfeld steht. Nehmen parkende Autos die Sicht, einmündende Straßen usw. Die Sicherheit erhöht sich, wenn die Richtungsfahrbahnen durch eine Mittelinsel getrennt werden.

Für die Bedarfsampel an der Straße der Jugend wurde schlussendlich eine Ausnahme erteilt.

Zahlen vs. Bauchgefühl

Daniel Keip, von der Pressestelle der Polizeidirektion West, liefert hierzu auf Anfrage die Daten. Erfragt wurde das Unfallgeschehen der vergangenen drei Jahre. Am Zebrastreifen vor dem Rathaus gab es im Februar 2018 einen Unfall mit einer Fußgängerin und einem Fahrzeug. Dabei wurde die Fußgängerin leicht verletzt. Seit 2016 wurde daneben ein weiterer Unfall der Polizei gemeldet, allerdings ein Abbiegeunfall. Der Übergang wird nicht als Unfallschwerpunkt eingestuft. Ähnliches Bild an der Fehrbelliner Straße. Drei Unfälle in besagten drei Jahren. Zwei Unfälle mit Sachschäden, bei einem weiteren überquerte ein Radfahrer ohne abzusteigen den Zebrastreifen und wurde von einem zu schnell fahrenden Auto erfasst. Antoch beruhigen diese Zahlen nicht. „Ich habe kein gutes Gefühl dabei“, sagt er.

Nicht der Zebrastreifen ist das Problem: Für Oehme, der betont, dass es sich hier auch um einen Schulweg handelt, steht die Sicherheit der Kinder ganz oben. Das ist auch Antochs Anliegen: die Sicherheit. Die Gefahr geht, laut Oehme, nicht vom Zebrastreifen aus. „Jeder Verkehrsteilnehmer sollte sich an die STVO halten.“ Damit meint er jeden, rollenden, wie laufenden, Verkehr. Radfahrer, zum Beispiel müssen, wollen sie den Zebrastreifen nutzen, absteigen. Fahrzeugführer anhalten, wenn der Fußgänger erkennbar die Straße überqueren will. Und dafür muss der Fußgänger seine Absicht auch zu erkennen geben, so sagt es die STVO. Der Fußgänger (das schließt Rollstuhlfahrer mit ein) hat an der Stelle ein Vorrecht gegenüber dem rollenden Verkehr. Er hat aber auch selbst für seine Sicherheit Sorge zu tragen. Stehen bleiben am Fahrbahnrand und mit der Hand die Absicht der Querung anzeigen, so lernen es auch die Kinder in der Verkehrserziehung.

Alternativen zur Ampel

Der Streckenabschnitt um den Zebrastreifen an der Berliner Allee ist mit Tempo 30 ausgewiesen. Würden Radarkontrollen vielleicht helfen, geringeres Tempo erhöht möglicherweise die Bremsbereitschaft? Daran glauben weder Oehme, noch Antoch, wenn auch aus unterschiedlichen Gründen. Oehme könnte sich an der Stelle ein sogenanntes Dialog-Display vorstellen. Ein grüner Smiley lacht, sich an die Geschwindigkeitsbegrenzung haltende Fahrer, fröhlich an. Der Verkehrspsychologe Gerhard Laub, vom TÜV Süd, glaubt an die Wirksamkeit der freundlichen Gesichter und dankenden Worte auf dem Display, sagt er in einem Gespräch mit der Süddeutschen Zeitung. Oliver Antoch ist kritisch, eine Ampel, statt des Zebrastreifens wäre ihm nach wie vor lieber.