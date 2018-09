Manuela Bohm

Falkensee (MOZ) Zur Geschichte Falkensees gehört der Wandel. Falkensee – das waren ursprünglich die zwei Dörfer Falkenhagen und Seegefeld. Mehrere Siedlungswellen ließen die beiden Gemeinden zur größten Stadt des Havellandes wachsen. Eine Vorstellung von diesem Wandel geben die Fotografien der Ausstellung „History meets Photography – Eine Fotoausstellung zur Stadtgeschichte Falkensees“. Das Museum Falkensee und das Lise-Meitner-Gymnasiums historische und aktuelle Aufnahmen der Stadt. Die Ausstellung wird am Freitag, 21. September, 19 Uhr in der Galerie im Museum in, Falkenhagener Straße 43/49, eröffnet. Lilli-Marie Koczelau und Louisa Trampel vom Gymnasium und Bert Krüger vom Museum führen in die Ausstellung ein.