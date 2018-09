Nur noch langsam durch Campus in Neutrebbin

Ulf Grieger

Neutrebbin (MOZ) . Für die Neutrebbiner ist ein lang gehegter Wunsch in Erfüllung gegangen. Die beiden Abschnitte der L34 im Schulcampus der Gemeinde sind jetzt werktags von 6 bis 17 Uhr zur Tempo-30-Zone geworden. Das Straßenverkehrsamt des Kreises ist mit der Genehmigung dieser Beschilderung einer gesetzlichen Regelung gefolgt, nach der vor Kitas und Schulen Tempo 30 zu gelten hat. Insbesondere zu den Zeiten, da die Eltern ihre Kinder in die Einrichtungen bringen, die Schulbusse ankommen und der Berufsverkehr der Pendler läuft, wird es an der Kreuzung vor dem Alter-Fritz-Denkmal oft unübersichtlich. Besonders für Grundschüler entsteht dort alltäglich eine gefährliche Situation. Bürgermeister Werner Mielenz freut sich über die Beschilderung. Er setzt jetzt auf die Vernunft der Eltern, morgens mehr Rücksicht auf die jüngsten Verkehrsteilnehmer zu nehmen. Ob und wie die Einhaltung der Tempo-30-Zeiten kontrolliert wird, ist noch nicht bekannt. Das Ordnungsamt Barnim-Oderbruch kann nur den ruhenden Verkehr kontrollieren, also die Parksünder ermahnen, die im Halteverbot parken.(ulg)