Weg frei für Investitionen

Heike Jänicke

Bad Freienwalde (MOZ) Bei nur einer Enthaltung hat der Nachtragshaushalt 2018 am Donnerstag die Stadtverordnetenversammlung passiert. Damit ist der Weg frei für wichtige Investitionen. Unter anderem für 1,5 Millionen Euro an den Schulen.

Alle Ausschüsse hatten sich im Vorfeld mit dem Zahlenwerk befasst und vor allem die Ausgaben unter die Lupe genommen. Die hatten sich im Vergleich zum Planansatz verändert und damit einen Nachtragshaushalt erforderlich gemacht. Veränderungen ergaben sich unter anderem bei den Ausgaben für den laufenden Neubau des Feuerwehrgerätehauses und bei Investitionen an den Schulen, vor allem an der Insel-Grundschule Neuenhagen mit Fassade- und Dachsanierung. Zwar konnte nicht in allen Bereichen den Wünschen entsprochen werden, so Bürgermeister Ralf Lehmann (CDU) in der Debatte am Donnerstagabend. Dennoch habe die Stadt mit dem vorliegenden Etat eine solide Grundlage.

Dem konnte Udo Schonert (SPD) zustimmen. Seine Fraktion könne dem Zahlenwerk mehrheitlich folgen. Vor allem mit Blick auf die rund 1,5 Millionen, die in die Schulen fließen. „Gerade Bildung ist in Bad Freienwalde wichtig für junge Menschen, um ihnen die Möglichkeit zu geben, sich hier positiv zu entwickeln“, so Schonert. Er nannte auch die 194 000 Euro, die zusätzlich für die Kitas der Stadt verwendet werden. Das sei ein wichtiger Impuls für junge Familien. Wie auch die Großinvestition in den Neubau des Feuerwehrgerätehauses mit rund sechs Millionen Euro ein deutliches Zeichen sei. „Wir haben ein gutes Verhältnis zu den Kameraden. Und wollen ihnen, die ehrenamtlich tätig sind, gute Bedingungen schaffen. Und ich glaube, wenn es auch 300 000 Euro mehr sind, können wir doch zufrieden sein, wenn wir dabei bleiben“, so Schonert. Ebenso darüber, dass die Stadt weniger Kreisumlage zahlen muss. Der Hebesatz hat sich von 43,8 auf 41,8 Prozent verringert. Damit sind 160 000 Euro weniger Kreisumlage fällig. Hier habe der Kreistag den richtigen Impuls in Richtung Kommunen gegeben, erklärte Udo Schonert. Unterm Strich verringert sich das Defizit im städtischen Haushalt damit um rund 215 700 Euro auf nunmehr 122 700 Euro.

Dass natürlich ihm und dem von ihm geleiteten Ausschuss Bildung und der Bildungsstandort wichtig seien, das müsse er nicht betonen, knüpfte Marco Büchel (Linke) an. Er machte aber keinen Hehl daraus, dass die Stadtverordneten keine Zeit mehr hätten und sich zum Nachtragshaushalt bekennen müssten, weil damit wichtige Ermächtigungen verbunden seien. Trotz alledem sei es aber nicht nur ein „Durchwinken“, betonte Büchel und reagierte damit auf die Meinung von Elke Stahl. Sie hatte in der Einwohnerfragestunde gesagt, dass der Haushalt wieder einfach so durchgewinkt werde. Die Beratung in den Ausschüssen und in seiner Fraktion sei detailliert, kritisch und ausführlich geführt worden, so Büchel. Am Donnerstag merkte er nochmals kritisch an, dass das Projekt „Deutsch-Polnisches Kunstlabor“ gar nicht mehr Bestandteil der Planung, aber dennoch im Haushalt enthalten sei. Ferner bat er darum, sich zeitnah kritisch mit der Vertragsgestaltung mit der PC-Betreuungsfirma und die damit verbundene Preissteigerung für die Oberschule von mehr als 100 Prozent auseinanderzusetzen. Ihn freute, dass die Investitionen an den Schulen Eingang in den Haushalt gefunden haben. Allerdings warnte er davor, dass geplante Investitionen in der Käthe-Kollwitz-Grundschule hinten runter fallen. Er verwies in dem Zusammenhang auf den Grundsatzbeschluss, den die Stadtverordneten dazu gefasst haben. „Trotz alledem ist der Nachtragshaushalt positiv zur Abstimmung zu kommen“, so Büchel.

Etwas anders sah es der Ortsbeirat Hohenwutzen. „Der enthält sich der Stimme enthält“, gab Petra Lunow als Ortsbeiratsvorsitzende bekannt und begründete dies mit fehlenden Reparaturmaßnahmen für Hohenwutzen. Dennoch wolle der Ortsbeirat den Investitionen an Schulen und für die Feuerwehr nicht im Wege stehen. Als Fraktionsmitglied der WG Inselgemeinden stimmte sie dem Etat zu.