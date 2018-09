Betten sind schon bezogen

Annemarie Diehr

Petersdorf bei Bad Saarow (MOZ) Bei einem Rundgang durch beide Häuser konnten sich Interessierte am Freitag einen Eindruck von der neuen Asylbewerberunterkunft am Fuchsbau machen. Nachdem zuvor Kritik vor allem am Standort geübt wurde, betraf sie nun die Ausstattung.

Sie wollte sich selbst einen Eindruck verschaffen, sagt die Bad Saarowerin. Nach ihrem Gang durch Zimmer mit schon bezogenen Betten, Toiletten- und Waschräume, steht die Seniorin nun an einem Spültisch in der Gemeinschaftsküche. „Sehr einfach“, lautet ihr Fazit.

Anwohner, Vertreter sozialer Träger, auch die Polizei und zukünftige Bewohner nutzten am Freitag die Gelegenheit, die neue Asylunterkunft am Fuchsbau bei Petersdorf zu besichtigen. Das vom Landkreis Oder-Spree vorgegebene Konzept zur Unterbringung umzusetzen, sei „wegen der Größe, wegen des Standortes und in dieser Zeit“ eine besondere Herausforderung, betonte die Leiterin des Amtes für Ausländerangelegenheiten und Integration, Katja Kaiser.

Die Herausforderung angenommen hat der Betreiber European Homecare. An ihm übten einige Besucher Kritik: „Wo ist die Kuschelecke, wo sind die Gardinen und Waschbecken in den Zimmern“, wunderte sich Bad Saarows Bürgermeisterin Anke Hirschmann. Lieblos nannte sie die Einrichtung, und meinte vor allem das „Spielzimmer“: bunt gestrichen, mit Bällen und Autos ausgestattet, ansonsten blanker Fußboden. „Bei der Gestaltung sollen die Bewohner involviert werden“, erklärt Katja Kaiser.

Ab Oktober ziehen rund 200 Menschen aus der Langewahler Straße an den Fuchsbau. 250 und 60 Plätze bieten die zwei Häuser des neuen Wohnheims. „Ich verstehe nicht, warum auf Toilettenschüsseln nicht teilweise verzichtet wurde“ sagt Peter Meyhofer. Einfache Löcher im Boden, sagt der Fürstenwalder, würden den Lebensgewohnheiten der Menschen entsprechen.

Drei Männer aus Eritrea schauen sich ebenfalls um; die Einrichtung gefalle ihnen. Nur eines bereitet Kedami Negasi Sorgen: Wie er von hier um 22 Uhr zur Nachtschicht seiner Arbeit im Tränkeweg kommen soll. Die Zufahrtsstraße wird erst Ende Oktober fertiggestellt. Ob bis dahin eine zusätzliche Bushaltestelle eingerichtet sein wird, ist laut Katja Kaiser offen.

Wie soll Integration so abgeschottet gelingen, fragt sich Dagmar Hertneck. Bei der Sicherheitsfirma Stölting vergewissert sie sich, dass sie als ehrenamtliche Hausaufgabenhilfe stets Zutritt zum Haus hat. „Eine Gemeinschaftsunterkunft“, räumt Landrat Rolf Lindemann ein, „ist kein gutes Mittel der Integration.“ Ziel sei es, Bewohner mit gesichertem Status schnell in Wohnungen zu vermitteln.