Kunstrasenplatz soll 2019 erneuert werden

Joachim Eggers

Erkner (MOZ) Der Kunstrasenplatz im Sportzentrum soll 2019 erneuert werden. Die Kosten werden auf bis zu 450 000 Euro geschätzt. Derweil hat das Sportzentrum auch einen neuen Leiter. Die Stadt überprüft die Organisationsstruktur.

Die Information, die Kämmerer und Werkleiter Denis Matuszak im Hauptausschuss am Dienstagabend herunterratterte, hatte es in sich. Der Kunstrasenplatz im Sportzentrum, auf dessen schlimmen Zustand die Vereine im Frühjahr hingewiesen hatten, ist endgültig verschlissen. Er musste nach einer Prüfung am 27.

Juni mit sofortiger Wirkung gesperrt werden. Damit war das eingetreten, was der FV Erkner und die Razorbacks unbedingt hatten vermeiden wollen. Die Stadt löste unverzüglich einen Reparatur-Auftrag aus. Die beiden Elfmeterpunkte wurden komplett ersetzt, 100 Meter Nähte erneuert. Am 5. Juli wurde der Platz abgenommen und ist seither wieder bespielbar. Über die Kosten der Notreparatur wollte Bürgermeister Henryk Pilz auch auf Nachfrage keine Auskunft geben.

Ein Sachverständigen-Gutachten, das am 29. Juni dann in Auftrag gegeben wurde, kommt jetzt zu klaren und wenig überraschenden Aussagen. Demnach ist ein neuer Kunstrasen fällig. Der Platz ist zwölf Jahre alt, damit ist der Kunstrasen am äußersten Ende seiner Lebenserwartung angelangt. Hinzu kommt, dass er in Erkner äußerst intensiv genutzt wird, von Schülern und Vereinen. Die Kosten werden in dem Gutachten auf 350 000 Euro geschätzt.

Dazu kommen aber Planungskosten, außerdem gibt es nach den Worten von Denis Matuszak überhaupt nur drei Firmen, die die geforderte Leistung bringen können. Deshalb wird eine zusätzliche Sicherheitskomponente vorgesehen, so dass die Stadt jetzt mit Kosten von 450 000 Euro plant, um auf der sicheren Seite zu sein. Als Ausführungszeitraum wird Anfang Juni bis Mitte August angepeilt. „Eine Kopie des Gutachtens ist bei der Stadtverwaltung einsehbar“, sagte Matuszak.

Er gab weiterhin bekannt, dass die Stadtverwaltung die Organisationsstruktur des Eigenbetriebs prüfen wolle. Ergebnisse sollen im nächsten Hauptausschuss vorgestellt werden. Neuer Leiter des Sportzentrums ist, so Matuszak weiter, seit dem 4. September Martin Herzberg. Er werde sich demnächst vorstellen, sagte Matuszak.

Über den bisherigen Leiter, Hans-Jürgen Huth, verlor er kein Wort. Die Entscheidung habe die Wohnungsgesellschaft getroffen, die als Betriebsführer agiert und damit Arbeitgeber der Beschäftigten des Sportzentrums ist. Geschäftsführerin Susanne Branding teilte mit, aus Datenschutzgründen könne sie zu Personalangelegenheiten keine Auskunft geben. Sie hatte Huth vor zwei Jahren als überzeugenden Nachfolger für den auf eigenen Wunsch ausgeschiedenen Carsten Rowald präsentiert.

Der Eigenbetrieb hat mit Jahresbeginn auch die Betreuung der Stadthalle und der Turnhalle an der Seestraße und damit mehr Aufgaben übernommen. Vor allem hinsichtlich der Betreuung der Stadthalle gab es im Februar massive Beschwerden. Huths Bemühungen, die Probleme in den Griff zu bekommen, wurden damals öffentlich gelobt.