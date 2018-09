Traumberuf: Polizistin

Vier der elf Preisträger: Sinaida Sandke (11), Bonnie Estelle Schülke (10), Helene Gutke (9) und Stella Grimm (8, von links) aus Frankfurt. Nach der Auszeichnung erwartete sie und andere Teilnehmer eine Vorführung des Films „Ein Sternbild für Flappi“ in der Kuppel des Planetariums. © Foto: Gerrit Freitag

Sonja Jenning

Frankfurt (Oder) (MOZ) Rund 200 Grundschulkinder haben sich an einem Wettbewerb der Frankfurter Agentur für Arbeit beteiligt. Unter dem Motto „Was möchtest du werden, wenn du groß bist?“ malten sie ihren Traumberuf. Am Donnerstag wurden die Preisträger ausgezeichnet.

Ihren Traumberuf Archäologin hat die achtjährige Stella bis ins Detail dargestellt: In der Wüste, unter Pyramiden und Palmen, verbergen sich sagenhafte Schätze, geheimnisvolle Ruinen und eine Mumie, die nur darauf warten, von ihr entdeckt zu werden. „Am liebsten würde ich Dinosaurier-Knochen ausgraben“, sagt die kleine Frankfurterin. Auf ihren ungewöhnlichen Berufswunsch kam sie nach einem Ausflug mit ihren Eltern in einen Dino-Park.

Stellas Bild gehört zu den Gewinner-Einsendungen für den Malwettbewerb „Was möchtest du werden, wenn du groß bist?“, zu dem die Frankfurter Arbeitsagentur im Mai aufgerufen hatte. Bis zum Einsendeschluss Ende Juni trafen rund 200 Bilder von Kindern aus Frankfurt und den Landkreisen Märkisch-Oderland und Oder-Spree ein. Eine Jury mit Vertretern der Arbeitsagentur, des Jobcenters sowie des Brandenburgischen Landesmuseums für Moderne Kunst wählten in einer mehrstündigen Sitzung elf Preisträger aus, die am Donnerstagnachmittag im Planetarium in der Mühlenstraße ausgezeichnet wurden.

„Mit so vielen Einsendungen hätte ich nie gerechnet“, freute sich Agenturchef Jochem Freyer über die große Resonanz. „Die Begeisterungsfähigkeit der Kinder für das Thema hat mich beeindruckt! Das ist ein ermutigendes Signal – vor allem für Arbeitgeber mit Nachwuchssorgen.“ Die elf Gewinner, neun Mädchen und zwei Jungen, von denen allerdings nur vier vor Ort sein konnten, erhielten neben einer Urkunde einen Gutschein für ein eintägiges Praktikum in ihrem Traumberuf. „Praktika sind die beste Form der Berufsorientierung“, sagte Jochem Freyer. Denn nur gut informiert können Kinder und Jugendliche die eigenen Wünsche und Stärken herausfinden. „Das ist die Basis für eine Berufswahl, die passt und glücklich macht.“

Ausgezeichnet wurden auch die neunjährige Helene, die Bäckerin werden möchte, weil „ich gern mit meinen Freundinnen eigene Rezepte ausprobiere und gern früh aufstehe“ sowie die elfjährige Sinaida, deren Herzens-Projekt der Bau von Wohnhäusern ist, weil „immer noch viele Menschen auf der Straße leben müssen“. Nebenbei plant sie auch den Neubau des Frankfurter Oderturms. Eine besondere Überraschung gab es für die zehnjährige Bonnie Estelle, die Polizistin werden möchte. Ihren Preis bekam sie vom Leiter des Frankfurter Polizeireviers Frank Bonack und dem Presssprecher der Polizeidirektion Ost Ingo Heese persönlich überreicht. „Aus Erfahrung kann ich sagen, dass dieser Beruf nie langweilig wird, weil er unglaublich viele Facetten hat“, sagte Ingo Heese und versprach der Fünftklässlerin einen unvergesslichen Tag ganz nach ihren Wünschen. „Wir haben auf unserem Campus einiges zu bieten, du kannst zum Beispiel die Arbeit der Kriminalpolizei und der Kriminaltechnik und unsere Hundestaffel kennenlernen.“

Polizist bzw. Polizistin war der beliebteste Beruf des Wettbewerbs, er wurde von insgesamt 20 Kinder gewählt. Die anderen Preisträger hatten Naturforscherin, Friseurin, Tierpflegerin, Kieferorthopädin, Computer-Game-Entwicklerin, Kranfahrer und Tischler gemalt. Erfolgreichste Schule war die Grundschule Petershagen-Eggersdorf, die gleich drei Gewinner stellt.

Die Gewinner-Bilder werden in der kommenden Woche auf einer Sonderseite in der Märkischen Oderzeitung veröffentlicht.