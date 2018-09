Grüne mit weiblicher Doppelspitze

Burkhard Keeve

Oberhavel (MOZ) Zwei Frauen stehen künftig an der Spitze der Grünen Oberhavels. Die Mitglieder haben in Birkenwerder mit mehr als 90 Prozent der Stimmen Julia Schmidt aus Hohen Neuendorf und Reinhild Benning aus Gransee für zwei Jahre zu Sprecherinnen ihres neuen Kreisvorstandes gewählt.

Einstimmig wurde dann noch Tristan Hoffmann aus Hohen Neuendorf zum Schatzmeister gewählt. Das gleiche eindeutig positive Ergebnis erzielten die künftigen Beisitzenden Sigrid Bösel aus Glienicke, Christian Mentz aus Borgsdorf und Thomas von Gizycki aus Hohen Neuendorf. Die übergroße Mehrheit der Grünen Oberhavels auf der Mitgliederversammlung votierte damit einmütig für Vorstandsaktive, die sowohl Jung und Alt als auch ein vielseitiges grünes Themenprofil repräsentieren.

Julia Schmidt studiert Politikwissenschaft und war bis vor kurzem für die Baden-Württemberger Grünen aktiv und engagiert sich besonders für soziale Themen und in der grünen Jugend. Reinhild Benning war bereits Sprecherin der Grünen Oberhavels und will sich auch künftig als Landwirtin und langjährige Agrarexpertin in Umweltverbänden besonders für eine zukunftsfähige Landwirtschaft einsetzen. (OGA)