Gransee verliert feuerwehrtechnisches Zentrum

Burkhard Keeve

Ort (MOZ) Der Neubau eines Technik- und Ausbildungszentrums für den Brand- und Katastrophenschutz des Landkreises Oberhavel wird in Oranienburg, unweit der neuen Polizeiinspektion umgesetzt. Der bisherige Standort Gransee wird aufgegeben.

Das geht aus der einer aktuellen Beschlussvorlage des Landkreises hervor. Gransees Amtsdirektor Frank Stege bestätigte am Freitag die Entscheidung und sprach von „einem schweren Schlag“ für seine Stadt. Selbst wenn die Feuerwehren der Nachbarstädte Fürstenberg und Zehdenick auch für einen Standort im Norden Oberhavel gekämpft hätten, „haben sich die meisten Feuerwehren für Oranienburg entschieden“, sagte Stege. „So traurig es ist, der Entschluss, nach Oranienburg zu gehen, ist vernünftig. Das muss man akzeptieren“, sagte Stege. Um aber nicht ganz leer auszugehen, seien Gransee „großzügige Ausgleichsmaßnahmen“ in Aussicht gestellt worden. Es gebe einen ganzen Katalog an Vorschlägen, der auch die Liegenschaft des derzeitigen feuerwehrtechnischen Zentrums in Gransee beinhalte, so Stege: „Da sind wir derzeit in den Verhandlungen.“

Der Neubau eines Technik- und Ausbildungszentrums für den Brand- und Katastrophenschutz (TAZ) ist schon seit dem Oktober-Kreistag 2017 beschlossene Sache. Nach mehr als 20 Jahren intensiver Nutzung ist die Granseer Feuerwehrimmobilie zu klein geworden und kann nicht mehr erweitert werden. Das Gebäude an der Berliner Straße 22 ist außerdem dringend sanierungsbedürftig. Zudem fehlen Stellplätze, die Wartung der Löschfahrzeuge findet im Freien statt.

Für den Ausbau des Oranienburger Standortes an der Germendorfer Allee 16 b hat der Landkreis sechs bis acht Millionen Euro veranschlagt. Die Inbetriebnahme des TAZ ist für Mitte 2021 vorgesehen. Das Grundstück ist rund 13 000 Quadratmeter groß und gehört dem Kreis. Es liegt hinter dem Discounter Netto und erstreckt sich bis zur Straße An den Eichen. Die Einfahrt zum künftigen TAZ liegt kurz vor der Einfahrt zur Tiergartenstraße. Für den Oranienburger Standort spricht nach Beschlussvorlage die zentrale Lage und die gute Verkehrsanbindung zur Bundesstraße 96.