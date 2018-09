Die letzte Rochade mit Lösungen von außerhalb

Potsdam (MOZ) Es ist Tradition, dass sich die Landesregierung auf den Stufen der Staatskanzlei ablichten lässt und so auf der Internetseite ersichtlich wird, wer das Land regiert.

Schon drei Mal musste das Bild in dieser Legislaturperiode in veränderter Besetzung erneuert werden. Demnächst steht wieder eine Aktualisierung an. Der Rücktritt von Wirtschaftsminister Albrecht Gerber aus persönlichen Gründen und der Gesundheitsministerin Diana Golze in Folge des Lunapharm-Skandals beziehungsweise die entsprechenden Neubesetzungen erfordern es.

Es wird die Mannschaft sein, mit der Regierungschef Woidke ins letzte Jahr vor der Landtagswahl geht. Das Augenmerk wird natürlich auf den beiden Neulingen im Kabinett liegen. Die Art der kurzfristigen Neubesetzungen demonstrierten zunächst, wie dünn die Personaldecke sowohl bei den märkischen Sozialdemokraten als auch bei den Linken ist. Die Landtagsfraktionen beider Regierungsparteien sind offenbar so besetzt, dass sie nicht als Reservoir für einen Aufstieg angesehen werden.

Woidke hat schon bei den letzten Besetzungen, die Kulturstaatssekretärin, die Bildungsministerin und nun auch beim Wirtschaftsminister auf Lösungen von außen gesetzt. Wobei letzterer, Jörg Steinbach, schon in der Lausitz als Universitätspräsident tätig war. Auffällig ist auch, dass sich kein Generationswechsel bei den Sozialdemokraten andeutet, kein Kronprinz und keine Kronprinzessin für eine Zeit nach Woidke Regierungsluft zu schnuppern beginnt.

Die Linke hat sich bei der Personalsuche noch schwerer getan als der Regierungspartner. Man wurde schließlich in der Mitarbeiterschaft der Bundestagsfraktion fündig. Sowohl Susanna Karawanskij als auch ihre Partei gehen ein hohes Risiko ein. Das Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie hat wie der Titel erkennen lässt nicht nur einen riesigen Geschäftsbereich und dazu an allen Ecken und Enden offene Baustellen.

Sollte es Karawanskij mit ihrem ebenfalls in Verwaltungsfragen unerfahrenen Staatssekretär Andreas Büttner gelingen, die gröbsten Probleme in der Medikamentenkontrolle zu lösen, eine Krankenhausplanung mit Berlin vorzulegen und dazu noch eine gute Figur bei sozialen Themen zu machen, könnte sie den Verlust von Golze auch als Spitzenkandidatin ihrer Partei noch vergessen machen.

Die Personalsuche bei den Linken ist weitgehend von der Landesvorsitzenden Anja Mayer betrieben worden. Sie beginnt sich offenbar in dieser Position freizuschwimmen und gegenüber den starken Männern, Finanzminister Christian Görke und Fraktionschef Ralf Christoffers, zu emanzipieren. Darin liegt eine weitere Chance für den kommenden Wahlkampf, während der parteilose Steinbach ohne Direktwahlkreis keine Stütze des Woidke-Teams sein dürfte, wenn es um das Sammeln von Wählerstimmen geht.