Ausbildungsstart beim QCW

Gerrit Freitag

Am 3 (MOZ) Mit Beginn des Monats ist die Qualifizierungscentrum der Wirtschaft (QCW) GmbH mit 45 Auszubildenden aus 18 Unternehmen im Rahmen einer Verbundausbildung in das neue Ausbildungsjahr gestartet. Den regionalen Unternehmen sei es gelungen, erfolgreich für Berufe in der Metall- und Elektrobranche zu werben, ihre Attraktivität zu erhöhen, teilt das QCW mit. Die fast vollständig besetzten Ausbildungsplätze seien ein Beleg dafür.

Dabei ist die Palette der Ausbildungsberufe sehr vielfältig. Neben Industriemechanikern und Elektronikern für Betriebstechnik werden durch die Unternehmen weitere Berufe wie Mechatroniker, Elektroniker für Automatisierungstechnik, Anlagenmechaniker, Gießereimechaniker, Papiertechnologen, Kaufmann für Büromanagement, Industriekaufmann, Werkzeugmechaniker, Zerspanungsmechaniker sowie Maschinen- und Anlagenführer angeboten.

Die Weiterentwicklung des Dualen Studiums beim QCW ist ein weiterer Schwerpunkt. Denn es gilt, insbesondere den Wegzug von Talenten und Abiturienten aus der Region zu minimieren. Der Bedarf an qualifizierten Fachkräften sei hoch, gerade vor dem Hintergrund der zunehmenden Prozessautomatisierung in den produzierenden Wirtschaftszweigen. In diesem Ausbildungsjahr beginnen 13 Abiturienten ein Duales Studium – sowohl im Studiengang Maschinenbau als auch in der Automatisierungstechnik.