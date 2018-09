Zebrastreifen kommt für vier Wochen

Sven Klamann

Eberswalde (MOZ) Im Oktober wird an der Friedrich-Ebert-Straße für vier Wochen ein Zebrastreifen auf Probe errichtet. Dies hat Eberswaldes Baudezernentin Anne Fellner im Ausschuss für Bau, Planung und Umwelt angekündigt. Die Rathausspitze nehme das Anliegen der Unbekannten ernst, die dort im Juli illegal eine Fußgängerquerung markiert hätten. Der Testzeitraum werde für eine Verkehrszählung genutzt, die Passanten und Autofahrern gelte. „Sollten die dabei erzielten Ergebnisse dies zulassen, könnte der Überweg 2019 realisiert werden“, teilte die Baudezernentin weiter mit. Die Kosten für Bordabsenkung, Markierung und vorschriftsmäßige Beleuchtung gab sie mit etwa 10 000 Euro an.

Von regulären Zebrastreifen unterscheidet sich die Testvariante dadurch, dass für sie gelbe und nicht weiße Farbe benutzt wird. Die Fußgängerquerung auf Probe ist für die Höhe Kienwerder vorgesehen. Gegen den im Juli von den Unbekannten gewählten Standort bei der AOK habe laut Anne Fellner gesprochen, dass er sich unmittelbar an der Einmündung zur Michaelisstraße befand. Der Kienwerder biete sich an, weil wegen der Anbindung an den Park am Weidendamm ein höheres Fußgängeraufkommen zu erwarten sei, führte die Baudezernentin aus.

Für den Zebrastreifen auf Probe fallen entlang der Friedrich-Ebert-Straße einige Parkplätze weg, weil ansonsten eine ausreichende Sichtbarkeit nicht gegeben wäre.

Im Ausschuss für Bau, Planung und Umwelt hob Anne Fellner hervor, welche Voraussetzungen erfüllt sein müssen, damit ein Fußgängerüberweg genehmigungsfähig ist. Erforderlich seien unter anderem mindestens 50 Fußgänger und maximal 750 Autos pro Spitzenstunde. Die Querung habe für Autofahrer in einer Tempo-30-Zone wie der Friedrich-Ebert-Straße aus wenigstens 50 Metern Entfernung gut erkennbar zu sein.

Der Stadtverordnete Götz Trieloff (FDP) erklärte, dass eine vierwöchige Testphase nicht ausreiche. „Es wird eine Weile dauern, bis sich die neue Verkehrslösung herumgesprochen hat. Erst dann wären die Zahlen wirklich aussagekräftig“, sagte er.

Das Baudezernat setzt für die Verkehrszählung am Zebrastreifen eine Videokamera ein.