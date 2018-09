T 34 und Nazi-Offizier

Einer der wenigen sowjetischen Panzer, die noch in Polen zu sehen sind: Ende Mai 1945 überrollten die T 34 den bei der Ortschaft Meseritz (heute: Miedzyrzecz) gelegenen deutschen Ostwall in drei Tagen. © Foto: MOZ/Dietrich Schröder

Pniewo (MOZ) Vor einer Woche besuchten rund 50 Leser unserer Zeitung im Rahmen der Rad-„Tour de MOZ“ den ehemaligen deutschen Ostwall, der etwa 70 Kilometer östlich der Grenze in Polen verläuft. Neben den Ausmaßen der Anlage sorgte auch die Art, wie sie heutigen Besuchern präsentiert wird, für einiges Erstaunen.

Kaum hat man sich durch die enge Einstiegsluke in das einst mit Maschinengewehren und Flammenwerfern bestückte unterirdische Panzerwerk gequält, läuft einem schon ein Schauder über den Rücken. Die einstige Hydraulik der Plattform, auf der deutsche Soldaten sich drehen konnten, um aus verschiedenen Luken auf anrollende Panzer zu schießen, funktioniert noch. Während sich das stählerne Gerüst über den Köpfen der Besucher dreht, murmelt jemand anerkennend: „Deutsche Wertarbeit“.

Doch damit nicht genug: In einem äußerst naturalistisch ausgestattetem Offizierskabinett unter der Erde hockt ein deutscher Wehrmachtsleutnant und liest die Nazi-Zeitung „Völkischer Beobachter“. Auf seinem Schreibtisch steht ein Foto seiner Eltern neben einer Schreibmaschine.

Nebenan in der früheren Mannschafts-Toilette putzt ein Soldat gerade die Latrinen. Und einen Raum weiter hängen noch die sechs Stahlbetten übereinander, auf denen die Besatzungen der Geschütze einst abwechselnd schliefen. Dazu überall Plakate mit Parolen aus der Nazizeit.

Gleich neben dem Museum ist ein ungewöhnlicher Vergnügungspark entstanden, in dem Kinder mit Minipanzern schießen können. Passend dazu werden auch noch polnisch-sprachige Bücher über die Waffen-SS und Spezialeinheiten der deutschen Wehrmacht verkauft. Wer möchte, der kann aber auch auf einem sowjetischen Mannschaftswagen eine Runde über das Gelände drehen.

„Das hätte ich jetzt nicht erwartet, dass man hier so locker mit der Vergangenheit umgeht“, meint eine der deutschen Besucherinnen. Bis vor wenigen Jahren wurden in jedem Winter sogar noch die Kampfhandlungen nachgespielt, bei denen im Januar 1945 eine hoffnungslos unterbesetzte Notbesatzung aus deutschen Soldaten und Volkssturmleuten drei Tage lang Widerstand gegen die anrückenden sowjetischen Panzer leistete.

„Dieses von Militär-Liebhabern veranstaltete Spektakel aber wurde untersagt, nachdem die national-konservative PiS-Partei vor drei Jahren die Regierung übernommen hatte“, berichtet ein Museumsmitarbeiter. Denn der damalige Sieg der Sowjets über die Nazis gilt aus polnischer Sicht nicht als Befreiung, sondern als Beginn der kommunistischen Besatzung Polens. Dass der alte sowjetische T 34-Panzer noch an der deutschen Panzersperre steht, ist eigentlich auch ein kleines Wunder. Denn in diesem Jahr sorgte die PiS-Regierung dafür, dass alle Denkmale, die den sowjetischen Sieg in Polen noch würdigten oder gar glorifizierten, verschwinden mussten. Ausgenommen davon sind nur die Gräber der sowjetischen Soldaten, zu deren Pflege sich auch Polen vertraglich verpflichtet hat. Und der Panzer am Ostwall gilt eigentlich auch nicht als Glorifizierung, sondern – so, wie die deutschen Soldaten – als Zeugnis der Geschichte.

