E.dis AG erneuert Stromtrasse Bad Freienwalde – Angermünde

Steffen Göttmann

Bad Freienwalde (MOZ) Die E.dis AG will die Hochspannungsleitung von Bad Freienwalde in Richtung Angermünde durch einen Neubau ersetzen. Die Planung läuft, derzeit werden die Träger öffentlicher Belange (TÖB) befragt. „Die Leitung von Bad Freienwalde nach Angermünde stammt aus dem Jahr 1965“, begründete Horst Jordan, Pressesprecher der E.dis AG in Fürstenwalde, die Baumaßnahme auf MOZ-Anfrage. Sie führt von Bad Freienwalde quer durch das Niederoderbruch zur Insel Neuenhagen. Hinter Neuenhagen schwenkt sie in Richtung Oderberg und am Parsteiner See vorbei in Richtung Angermünde. Die Trasse der Hochspannungsleitung stehe wie alle vergleichbaren Trassen unter Bestandsschutz, erklärte Horst Jordan. Sie sei rund 33 Kilometer lang.

Die Leitung sei in den vergangenen zwei Monaten noch einmal exakt vermessen worden, führte Horst Jordan weiter aus. Derzeit laufen Planungsaktivitäten, die darauf abzielen, einen Großteil der alten Masten auf dieser Trasse durch neue Masten zu ersetzen, die dem Stand der heutigen Technik entsprechen. Der Austausch erfolge jeweils an den gleichen Standorten, einschließlich der jeweils der unterirdischen Fundamente an den jeweiligen Stellen. So gebe es gegenwärtig beispielsweise verstärkte Anforderungen an die Standfestigkeit von Masten. Aktuell laufen vorbereitende Planungsaktivitäten dafür.

Dies wird sich auch noch einige Zeit hinziehen, einschließlich der Genehmigungsplanung. „Dabei werden auch die Träger öffentlicher Belange einbezogen, einschließlich Kommunen“, versicherte der Pressesprecher. Außerdem werden im Rahmen des Projektes intensive Abstimmungen mit den Naturschutzbehörden erfolgen, wie in all solchen Fällen üblich.

Insofern sei an realer Bautätigkeit nicht in 2018 und 2019 zu erwarten, womöglich auch noch nicht in 2020. Am Ende werden die Rekonstruktionsarbeiten an der Leitung zu einer weiteren Verbesserung der Versorgungszuverlässigkeit im Raum Bad Freienwalde und darüber hinaus führen, erklärte Horst Jordan.

Zuletzt investierte der regionale Stromversorger, der damals noch unter dem Namen als E.ON e.dis AG firmierte, 2006 ins Umspannwerk Bad Freienwalde, das im Hammertal liegt. Für drei Millionen Euro wurden damals alle Leitungen der Anlage erneuert. Eine mögliche Investitionssumme für den Ersatzneubau gibt der Stromlieferant nicht. Aufgrund der unsicheren Entwicklung der Baukosten dürfte die Summe noch nicht abschätzbar sein.(sg)