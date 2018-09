Pergola der Dorfkapelle einsturzgefährdet

Friedhelm Brennecke

Leegebruch (MOZl) Die Pergola der Kapelle auf der Leegebrucher Dorfaue ist wegen Einsturzgefahr gesperrt worden.

Sie ist ein Schmuckstück und in ihrer Form eine von nur noch wenigen wirklich erhaltenen ehemaligen Dorfkapellen. Am 30. November 1930 ist sie als evangelische Kapelle und Leichenhalle auf der malerischen, von stattlichen Eichen umstandenen Dorfaue, geweiht worden. Sie war ein Geschenk des Berliner Bauunternehmers Heinrich Mendelsohn und wurde bis in die 1970er-Jahre genutzt. Durch private Initiative ist die Dorfkapelle nach der Wende saniert worden und wird seitdem als origineller Veranstaltungsort genutzt.

Seit geraumer Zeit ist das allerdings nicht mehr möglich, sperrt ein Bauzaun das seit dem 3. Mai 1994 unter Denkmalschutz stehende Gebäude ab. Marode ist allein die Pergola, die die Dorfkapelle wie eine Galerie umgibt. „Weil Einsturzgefahr der Pergola besteht, mussten wir die Dorfkapelle sperren“, sagt Leegebruchs Bauamtsleiter Norman Kabuß. „Für den Abriss der Pergola und ihren Neubau haben wir eine Planung und Kostenschätzung erstellt“, erläuterte Kabuß im Bauausschuss. Rund 20 400 Euro seien dafür veranschlagt worden. Allerdings beziehe sich diese Summe auf Leimholz.

Die Denkmalschutzbehörde habe allerdings darauf bestanden, dass die neue Pergola in Vollholz und farblich abgestimmt eins zu eins wieder errichtet werden müsse. Das jedoch würde den Preis locker auf mehr als 42 000 Euro in die Höhe treiben, schätzt Kabuß. In Kürze sei ein Gespräch mit dem Denkmalschutz vor Ort geplant, um die Frage des richtigen Holzes noch zu klären.

„Die Dorfkapelle ist das einzige Denkmal in Leegebruch und dazu noch ein historisches Vorzeigegebäude, das unbedingt gerettet werden muss, ganz egal ob die Kosten bei 20 000 oder 40 000 Euro liegen“, betonte Gemeindevertreter Bernd Fischer (HGBV). Karl-Heinz Foss, sachkundiger Einwohner im Bauausschuss, regte an, zu recherchieren, ob für die Sanierung nicht auch noch Fördermittel in Anspruch genommen werden könnten. Norman Kabuß will das jetzt prüfen. (bren)