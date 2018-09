Linken-Politiker droht Suspendierung

Mathias Hausding und Bernhard Schwiete

Potsdam (MOZ) Der Landrat von Dahme-Spreewald hat ein Verfahren gegen seinen Stellvertreter eingeleitet. Wie Stephan Loge (SPD) am Freitag mitteilte, ziehe er damit die Konsequenzen aus einem am Montag ergangenen Strafbefehl gegen Chris Halecker.

Das Amtsgericht Fürstenwalde hat den Linken-Politiker wegen der Veruntreuung von Vereinsgeldern zu einer Geldstrafe von 150 Tagessätzen zu je 230 Euro, also 34 500 Euro, verurteilt. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Halecker soll sich als Vorsitzender der Landesrettungsschule Brandenburg in Bad Saarow bei deren Konto bedient haben. Insgesamt acht Mal griff er demnach zu und erleichterte den Verein um knapp 6700 Euro, die er in die eigene Tasche steckte und für private Zwecke verwendete.

Der 53-Jährige ist seit April 2016 Vize-Landrat in Kreis Dahme-Spreewald. Vor seinem beruflichen Wechsel nach Lübben war der Fürstenwalder für die Kreisverwaltung Oder-Spree zunächst als Leiter des Rettungsdienstes tätig, dann als Leiter der Stabsstelle für Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz. Zwischendurch – nach einem Zerwürfnis mit der Verwaltungsspitze in Beeskow – arbeitete er in zwei Landesministerien in Potsdam.

Zu einer mündlichen Verhandlung ist es am Montag im Amtsgericht nicht gekommen. Stattdessen verlas Richterin Elke Reiner in Abwesenheit des Angeklagten und seines Anwaltes Karl Täschner lediglich den Strafbefehl. Ein solches Vorgehen ist laut Strafprozessordnung möglich, wenn die Verteidigung ankündigt, den Termin vor Gericht nicht wahrnehmen zu wollen und Gericht sowie Staatsanwaltschaft die Verkündung eines Strafbefehls für vertretbar halten, wie die Richterin erläuterte.

In der Akte zu dem Verfahren befinde sich ein Geständnis des Angeklagten. Gegenüber der Presse äußern will sich Halecker bislang nicht. Laut Amtsgericht hat er das abgezweigte Geld mittlerweile an den Verein zurückgezahlt.

Ereignet hatten sich die Taten in den Jahren 2015 und 2016. Zu jener Zeit – im April 2016 – wurde er in Dahme-Spreewald für acht Jahre zum Ersten Beigeordneten und Vize-Landrat gewählt. Zuständig ist er dort für Planung, Bauwesen und Umwelt.

Landrat Loge hat von der ganzen Angelegenheit erst am Dienstag aus der Zeitung erfahren, wie er sagte. Nun habe er im Rahmen möglicher dienstrechtlicher Konsequenzen das Anhörungsverfahren gestartet. Auch das Innenministerium als vorgesetzte Behörde sei beteiligt. Es gehe darum, ob gegen Halecker ein „Verbot der Führung der Dienstgeschäfte“ verhängt wird, also um seine Suspendierung. Am Dienstag wird mit der Entscheidung Loges gerechnet, eine Beurlaubung von Halecker gilt als wahrscheinlich.

In der Lübbener Kreisverwaltung hatte die Nachricht vom Strafbefehl gegen den Vize-Landrat für erheblichen Wirbel gesorgt. FDP und Junge Union erhoben umgehend Rücktrittsforderungen, andere Parteien und Fraktionen wollten sich noch Zeit für die Beurteilung nehmen und Loges Votum nicht vorgreifen.