Ein Blumenstrauß am letzten Arbeitstag

Jörg Kühl

Beeskow Kathrin Paul-Weckewitz ist vom Vorsitzenden des Tourismusvereins Spreeregion Beeskow-Schwielochsee, Thomas Hähle, als Geschäftsführerin verabschiedet worden. Sie hatte zuvor die Geschäfte an ihre Nachfolgerin Silke von Lonski abgegeben.

An der Übergabe des Staffelstabs nahmen unter anderem Mitglieder des Tourismusvereins und die Mitarbeiterinnen teil. Kathrin Paul-Weckewitz war seit fast drei Jahren Geschäftsführerin des Tourismusvereins. Sie wird ab Oktober mit ihren Geschäftspartnern Christian Weckewitz und Conrad Müller die Pension Bootshaus übernehmen und weiterführen.

Silke von Lonski stammt aus dem Rheinland, hat dort lange eine Mediaagentur betrieben. Dann ist sie für zwei Jahre nach Polen gegangen. Seit zwölf Jahren ist sie nun in Brandenburg, lebte erst in Trebatsch und jetzt in Sieversdorf. Sie hat Firmen beraten, die sich auf dem polnischen Markt etablieren wollten, arbeitete im Marketing von N24, als Mediaberaterin im Märkischen Medienhaus und zuletzt bei der Johanniter Unfallhilfe. Auch dort war sie für Marketing und Öffentlichkeitsarbeit zuständig.

Vereinsvorsitzender Hähle ist froh, dass es einen nahtlosen Übergang in der Geschäftsführung des Tourismusvereins gibt. Sike von Lonski ist seit 15. August eingearbeitet worden. Eines der Projekte, das sie gerne voranbringen möchte, ist der Ausbau und die touristische Vermarktung des Jacobswegs, der von Müllrose kommend durch Beeskow, und weiter über Kohlsdorf-Briescht bis in die Lausitz führt. Neuerdings ist der Tourismusverein auch Ausbildungsbetrieb. Seit 1. September erlernt die 17-jährige Storkowerin Celine Koch hier den Beruf der Kauffrau für Tourismus und Freizeit. Der Verein verfügt über 80 Mitglieder. Zum Mitarbeiterstab zählen Katrin Drescher, Dorit Kluge, Marlies Gessner und Gundel Rimpler.

Im roten i-Punkt beraten die Mitarbeiterinnen des Tourismusvereins Touristen und andere Gäste der Stadt. Ferner werden Infomaterialien zur Verfügung gestellt , zum Beispiel Gastgeberverzeichnisse, Landkarten und Broschüren. In einem sorgfältig restaurierten Schrank bietet der Verein auch Spezialitäten aus regionaler Produktion an. Und wer gelbe Säcke oder Konzertkarten benötigt, geht in vielen Fällen ebenfalls wieder glücklich aus dem i-Punkt heraus.