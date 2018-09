Du bist was du fühlst

Stefan Klug

(MOZ) Ein Bumms wirkt manchmal Wunder. Renee trägt eine gut gefüllte Konfektionsgröße 42 und arbeitet für einen Kosmetikkonzern in der Online-Abteilung. Nach einem Zusammenstoß mit Schlag auf den Kopf erkennt sie im Spiegel aber eine andere Frau. Blond, Modelmaße, selbstbewusst. Und so will sie nicht länger auf ihren Traumjob an der Rezeption in der Unternehmenszentrale warten. Sie geht die Sache mutig an, reißt in der Reinigung gleich noch einen Typen auf und vermag tatsächlich Eindruck auf andere zu schinden. Allein durch ihr Auftreten, denn rein äußerlich hat sie sich ja nicht verändert. Bei ihren Freundinnen allerdings löst die Charakterwandlung nicht nur positive Reaktionen aus. Zudem ist es nur eine Frage der Zeit, wann der nächste Zusammenstoß kommt und was er bewirkt.

Amy Schumer ist bei Filmrollen wenig peinlich. Und so passt sie hervorragend in die Haut der Renee, bei der Auftreten und Aussehen so gar nicht miteinander vereinbar scheinen. Zudem wollen Abby Kohn und Marc Silverstein auch nicht auf typisch amerikanische Komödien-Zutaten wie Toilettengang u.ä. verzichten. So schwant dem hiesigen Zuschauer einiges, nachdem das Intro die Filmsituation skizziert hat. Tatsächlich gibt es einige Momente peinlichen Fremdschämens, aber insgesamt bekommt das Regie-Duo die Sache ganz gut in den Griff. Wichtig dabei ist die Botschaft, dass nicht Äußerlichkeiten, sondern Charakter und Auftreten bestimmen, wie ein Mensch rüberkommt. Rein optisch wird das ziemlich oft herausgestrichen, wenn Renee inmitten von super gestylten Models mit gewagter Garderobe und in senffarbenen HighHeels durchs Set stöckelt. Die Gags bedienen die gesamte Bandbreite des Geschmacks, so dass es für die meisten recht lustig werden sollte.

Genre: Komödie; FSK: o.A.; Laufzeit: 111 Minuten; Verleih: Concorde HE; Regie: Abby Kohn, Marc Silverstein; Amy Schumer, Michelle Williams, Rory Scovel; USA 2018