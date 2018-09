Bis in alle Ewigkeit

Maren Lohrer

Alle drei Minuten stirbt hierzulande ein Facebook-Nutzer, ohne zu Lebzeiten entschieden zu haben, was mit seinen geposteten Texten, Likes und Fotos passieren soll.

„Vielen ist nicht klar, dass fast jede Person ein beträchtliches virtuelles Erbe hinterlässt“, sagt Stephanie Herzog, Fachanwältin für Erbrecht in Würselen. Doch acht von zehn Internetnutzern geben an, dass sie ihren digitalen Nachlass noch nicht geregelt haben, ergibt eine Umfrage des IT-Branchenverbands Bitkom.

Was bedeutet das für den Erbfall? Wer ein Erbe antritt, ist auch für den digitalen Nachlass verantwortlich. „Das deutsche Erbrecht regelt klar: Im Fall des Todes gilt der Grundsatz der Gesamtrechtsnachfolge. Der oder die Erben treten in alle Rechte und Pflichten des Verstor­benen ein“, sagt Stephanie Herzog. Wer Erbe ist, bestimmt ein Testament. Liegt keines vor, entscheidet die gesetzliche Erbfolge.

Wie schwierig der Umgang mit Daten nach dem Tod sein kann, zeigte ein Verfahren vor dem Bundesgerichtshof (BGH). Das oberste Zivilgericht musste prüfen, ob Eltern auf die Daten des Facebook-Kontos ihrer verstorbenen Tochter zugreifen dürfen. Das Urteil: Erben müssen Zugriff auf den Facebook-­Account des Verstorbenen erhalten (BGH, Az. III ZR 183/17). Die klagende Mutter hoffte, in dem sozialen Netzwerk mehr über die Umstände des Todes ihrer damals 15-jährigen Tochter zu erfahren. Doch ihr Profil befand sich bereits im sogenannten Gedenkzustand, und die Mutter konnte sich nicht einloggen, obwohl sie die Zugangsdaten hatte. „Dieser bedeutende Eingriff in das Profil wird von Facebook äußerst lax gehandhabt“, bemängelt Christian Pfaff von KV Legal, der in den beiden Vor­instanzen Prozessbevollmächtigter der klagenden Mutter war.

In erster Instanz hatte das Land­gericht Berlin im Sinne der Klägerin geurteilt, doch das Kammergericht Berlin entschied dagegen, hielt den Schutz der Nachrichten durch das Fernmeldegeheimnis hoch. Auf diesen Schutz hatte sich Facebook berufen. Nun jedoch haben die BGH-Richter klargestellt, dass das digitale Konto in einem sozialen Netzwerk genauso auf die Erben übergeht wie Briefe.

„Bislang hat Facebook das Urteil nicht umgesetzt“, sagt Pfaff. So heißt es bei Facebook unverändert: „Wenn jemand verstorben ist, können wir das Konto dieser Person in den Gedenkzustand versetzen, wenn ein Familienmitglied oder ein Freund einen Antrag einreicht.“ Als Angaben genügen der Name und das ungefähre Todesdatum („Wenn dir das genaue Datum nicht bekannt ist, dann schätze es bitte“). Optional kann noch der Link zu einem Todesnachweis eingefügt werden.

Die Geschäftsbedingungen der Internetprovider können also dem Erbrecht entgegenstehen ­– was letztlich den Gang vor Gericht bedeutet. Generell gilt: Ohne E-Mail-Zugang und ohne digitales Testament lassen sich die Online-Aktivitäten einer Person kaum rekon­struieren. Schulden können dann im Dunkeln bleiben ­– zumindest bis der Mahnbescheid zugestellt wird. Verkauft jemand kurz vor seinem Tod beispielsweise Ware bei Ebay, so muss sich der Erbe um die Lieferung kümmern. Gleiches gilt für etwaige Außenstände bei Bezahldienstleistern wie Paypal oder unbezahlte Onlinerechnungen. Auch Guthaben könnten unentdeckt bleiben. Etwa wenn der Verstorbene beim Onlinepoker gewonnen hat oder bei Online-Bezahlsystemen wie Paypal Gut­haben angehäuft hat, die seine Erben bislang nicht kennen.

Manchmal ist jedoch weniger zu vererben, als der Erblasser vermutet: Im Kleingedruckten des Onlinehändlers Amazon steht etwa: „Ihre Kindle-Inhalte werden durch den Anbieter von Inhalten lizenziert, nicht aber verkauft.“ Auch bei iTunes, der Musik und Filmplattform des Computerkonzerns Apple, heißt es: „Mit jeder Transaktion erwerben Sie nur eine Lizenz zur Nutzung der Inhalte.“ Während Schallplatten-, CD- und DVD-Sammlungen sowie Bücher von einer Generation zur nächsten weitergegeben werden können, ist die Vererbbarkeit bei den digitalen Varianten noch völlig unklar.