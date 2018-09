Hillebrand neu im Granseer Stadtparlament

Matthias Henke

Ort (MOZ) Die Granseer Sozialdemokraten haben die Nachfolge für die am Dienstag zurückgetretene Stadtverordnete Ines Engelke geregelt.

Demnach wird Marina Hillebrand als Stadtverordnete nachrücken und Dr. Johann-Michael Streffer als sachkundiger Einwohner im Finanz-, Sozial und Kulturausschuss. Das teilte der Fraktionsvorsitzende der SPD im Granseer Stadtparlament, René Jordan, am Freitag mit. „Die weitere Neubesetzung in den Ausschüssen erfolgt zeitnah, da ich das fraktionsintern demokratisch regeln möchte. Ich bedaure den Rückzug von Frau Engelke sehr und danke ihr für ihre ehrliche und engagierte Art“, so Jordan.