Kremmen will mehr Kita-Plätze schaffen

Marco Winkler

Kremmen (MOZ) Noch kann Kremmen jonglieren mit den Kita-Kindern – auch durch Umwege mit Sondergenehmigungen.

So zogen in diesem Jahr Vorschulkinder der Kita Rhinstrolche in den Hort, um Platz zu schaffen. Dennoch muss die Stadt die Kapazitäten aufstocken, um auch in Zukunft genug Plätze bereitstellen zu können. In Kremmen soll deshalb die Kita Rhinstrolche um 25 Plätze erweitert werden. So die Wunschvorstellung von Bürgermeister Sebastian Busse (CDU), der damit einen Auftrag der Politik realisieren will. Planungsleistungen und Bauantrag sollen noch in diesem Jahr folgen. „Ziel ist es, zum 1. September 2019 zu eröffnen“, so Busse auf Nachfrage am Freitag. Unklar ist, was genau eröffnet wird. Ein Anbau, ein Neubau, eine räumliche Erweiterung auf andere Weise – das werden die Planungen zeigen, so Busse. Eine grobe Schätzung geht von Kosten in Höhe von 820 000 Euro aus. „Es gibt Programme, die eine 90-prozentige Förderung ermöglichen“, so Busse.

Zusätzliche Entlastung soll in Staffelde entstehen. Eine Wohnung im Haus der Kita Räuberhöhle soll umfunktioniert werden. „Die Mieterin zieht 2019 in das neue Wohnhaus in Kremmen“, so Busse. Ein Nutzungsänderungsantrag muss für Staffelde nun vorgelegt werden. „Viel müssen wir bis auf den Sanitärbereich nicht umbauen.“ Busse hofft, mit der Erweiterung die Kapazität der Kita um 15 Plätze erhöhen zu können. „Das ist zumindest meine Hoffnung“, sagt er. Allerdings sei die Zahl noch unter Vorbehalt zu betrachten. Planungen werden erst erstellt, wenn die bisherige Mieterin ausgezogen ist.