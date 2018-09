Abgeordnete streiten über Zukunft von Nieder Neuendorf

Wiebke Wollek

Hennigsdorf Wie können Lärm und Emission in Nieder Neuendorf am effektivsten minimiert werden? Darüber haben die Mitglieder des Hennigsdorfer Hauptausschusses diese Woche diskutiert. Im Zuge der Debatte um den Lärmaktionsplan (LAP) ist das Thema Ortsumgehung nach jahrelangem Stillstand erneut aufgegriffen worden. Denn der Wunsch nach einer ortsnahen Umgehung taucht in zahlreichen Stellungnahmen aus der Bevölkerung zum Lärmaktionsplan auf, der noch nicht beschlossen worden ist.

„Ich bin mit dem Lärmaktionsplan nicht zufrieden“, äußerte sich Hans-Hermann Rönnecke (Fraktionsvorsitzender Bürgerbündnis), der die Umgehungsstraße befürwortet. Eine 30er-Zone in der Dorfstraße hält er für ungeeignet. Er berief sich am Mittwoch auf eine Studie, die darlegen soll, dass bei 30 Kilometern pro Stunde höhere Emissionswerte gemessen werden, als bei Tempo 50. „Die Umgehungsstraße ist die einzige Möglichkeit, den Lärm in Nieder Neuendorf zu mindern“, stellte er klar.

Der für die Stadtentwicklung zuständige Fachdienstleiter Daniel Stenger erklärte dagegen, dass die Aufnahme der Umgehungsstraße in den LAP nicht zielführend sei. Denn dieser soll aufzeigen, wie der Lärm an bereits bestehenden Straßen innerhalb der kommenden drei Jahre gemindert werden kann. Und eine Umgehungsstraße sei bis dahin nicht realisierbar.

„Herr Rönnecke hat nun eine Studie gefunden, die höhere Emissionswerte in Tempo-30-Zonen zeigt. Aber es gibt sicher auch Studien, die das Gegenteil darlegen“, sagte Michael Mertke (SPD). Auch Britta Rostock (Grüne) widersprach dieser These: „Bei Tempo 30 gibt es keine höhere Emission, man muss nur im richtigen Gang fahren“, erklärte sie. „Eine längere Tempo-30-Zone wäre eine gute Möglichkeit, die Anwohner der Dorfstraße zu entlasten.“ Ralf Nikolai (FDP) hingegen ist für die Umgehungsstraße. „Wenn die Straße irgendwann wieder für Lkw frei sein sollte, rollt sonst der ganze Lieferverkehr durch den Ort.“ (wol)