Die Entzauberung der Kennedys

Stefan Klug

(MOZ) Edward Kennedy ist die letzte Hoffnung des berühmten Familienclans, noch einmal politisch höchste Macht zu ergreifen. So setzt Ted, wie ihn alle nennen, voll und ganz auf das Erbe von J.F., den ermordeten Präsidenten. In seinen Worten klingt das in einem TV-Interview fast so, als sei das Land in einer gewissen Schuld den Kennedys gegenüber. Vor dem letzten großen Wahlkampf veranstaltet der Senator auf der Insel Chappaquiddick eine Party, zu der auch Sekretärinnen seiner toten Brüder geladen sind. Mit einer davon verlässt er in der Nacht das Anwesen und rast angetrunken von einer Brücke ins Meer. Die junge Frau ertrinkt, während Ted sich retten kann. Noch schlimmer aber wiegt, dass er erst zehn Stunden später die Polizei informiert. Diese Zeit nutzt sein Stab, um den Unfall so wenig schädlich wie möglich für die politische Karriere des Präsidentschaftsanwärters werden zu lassen.

Ja, ja, der Fluch der Kennedys. Irgendwie hat er am Ende alle vier Sprösslinge getroffen. Edward kam zwar letztendlich mit einer Bewährungsstrafe davon, doch die Präsidenten-Karriere war damit vorbei. Dass es überhaupt so weit kommen konnte dürfte dem letzten Rest moralischen Anstands des Senators zu verdanken sein. Denn wie John Curran in seinem Politdrama durchaus spannend erzählt, war man anfangsdahingehend unterwegs, Edward ganz aus der Sache rauszuhalten. Für Neulinge der politischen US-Historie dürfte dieser Film ein stückweit zur Entglorifizierung der Kennedys beitragen, die der politischen Macht bereit waren, alles unterzuordnen. Jason Clarke in der Hauptrolle ist dabei eigentlich der einzige, der sich schauspielerisch voll entfalten kann. Die innere Zerrissenheit zwischen politischer Aufgabe und persönlicher Schuld wird recht anschaulich dargestellt. Auch, mit welcher Gefühlskälte der Stab drumherum Dinge analysiert und in die Wege geleitet hat. Curran sorgt für eine stimmige und authentische Atmosphäre am Set, so dass die End-Sechziger jederzeit glaubhaft vermittelt werden.

Genre: Drama; FSK: 12 Jahre; Laufzeit: 107 Minuten; Verleih: Ascot; Regie: John Curran; Jason Clarke, Ed Helms, Kate Mara; S/USA 2018