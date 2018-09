Zehnte Bundesliga-Saison beendet

Thomas Bode

Rüdersdorf Auch die zehnte Saison der Ruder-Bundesliga ist Geschichte. Der „Erwin Hymer Renntag“ im baden-württembergischen Bad Waldsee schloss sich nahtlos an die anderen Renntage an. Das Wetter hat überall phantastisch mitgespielt, die Stimmung war immer herzlich, die Zuschauer waren grandios. Es gab viele unvergessliche Momente.

Nach dem weniger zufrieden stellenden Renntag in Leipzig, wollte das Rüdersdorfer Team des Secuinfra-Achter in Bad Waldsee noch einmal angreifen und eine Richtigstellung seines Leistungsvermögens vornehmen. Schon im Zeitlauf gelang dies mit einem Sieg gegen den Domstadt-Achter und einem zehnten Platz für die weitere Setzung der Rennen. Im Achtelfinale verlor der Achter gegen die starken Gießener, so ging es noch mal gegen den Domstadt-Achter. Diesmal hatte das Team knapp das Nachsehen. Gegen Bernburg konnte im Halbfinale ein souveräner Sieg erkämpft werden. Im Finale hieß der Gegner Köpenick. Es ging heiß her, doch konnten die Männer nach vier starken Rennen ohne Auswechselmöglichkeit im Endspurt nicht mehr genug entgegensetzen. Am Ende des Tages steht Platz 14, am Ende der Saison Platz 15 in der 1. Ruder-Bundesliga.

„Trotz der sehr durchwachsenen Ergebnisse in dieser Saison bin ich mit dem Engagement des Teams sehr zufrieden“, äußerte sich Ramon Weil, Geschäftsführer des Secuinfra-Achter Rüdersdorf. Und er sagte weiter: „Trotz der personellen Herausforderungen hat das Team in jeglicher Hinsicht das Bestmögliche herausgeholt. Knappe Siege und leider auch Niederlagen im Hundertstel-Sekunden-Bereich gehören bei der Ruder-Bundesliga nun mal dazu.“

Das Team des Secuinfra-Achter Rüdersdorf bedankt sich bei allen Sponsoren und Partnern sowie den zahlreichen privaten Unterstützern. Allen voran der Sparkasse Märkisch-Oderland und dem Hauptsponsor Secuinfra.

Ein besonderer Dank gilt den Sportlern des Pirnaer Rudervereins, welche in diesem Jahr erneut in Renngemeinschaft mit den Rüdersdorfer Sportlern gestartet sind.

Die Plätze eins bis drei in der Saison 2018 gingen an den 1. Hauptstadtsprinter DWB Holding Berlin vor dem Melitta-Achter Minden „Team Black“ und dem Münster-Achter.