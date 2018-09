Motorboot-Rennen wieder in Bad Saarow

Roland Hanke

Bad Saarow (MOZ) Nach 30 Jahren Pause wird es in der nächsten Woche wieder Motorboot-Rennen auf dem Scharmützelsee bei Bad Saarow geben. Der MRC Berlin veranstaltet am Freitag und Sonnabend seinen „Grand Prix of Europe“, bei dem die Powerboote der Formel 2 die Hauptattraktion sind. Zudem fahren auf dem 1600 Meter langen Dreieckskurs die Klassen OSY-400 und O-350. Bei Letzterer geht es um die Internationale Deutsche Meisterschaft.

Die Veranstalter vom Motor-Rennboot-Club (MRC) Berlin, der sein Domizil im Hafen Steglitz hat, rechnen mit insgesamt rund 25 Rennbooten bei ihrer Premiere auf dem Scharmützelsee. „Genau wissen wir die Anzahl der Teilnehmer erst am Donnerstag, da wir bis dahin die Anmeldung offen haben“, sagt Holger Kluge, Sportleiter beim MRC.

Der Berliner Kluge (48) und der in Grünheide wohnende Organisationsleiter Björn Emmerich (38), deren Väter Rivalen in der 500er Klasse waren, sind auf den Rennplätzen groß geworden. Sie hatten den Traum, den Scharmützelsee als Austragungsort wiederzubeleben. Auf einer der ältesten Strecken Deutschlands wurden bereits vor 80 Jahren Motorboot-Rennen gefahren – nur eben in den vergangenen 30 nicht mehr.

„Wir freuen uns, dass wir von der Gemeinde Bad Saarow mit offenen Armen empfangen wurden und hoffen, die Rennstrecke wieder im Wettkampf-Kalender etablieren zu können“, sagt Kluge, der selbst noch aktiver Fahrer ist – als einziger Deutscher in der Formel-500-Weltmeisterschaft. Er lässt für die Veranstaltung auf dem Scharmützelsee sogar seinen dritten diesjährigenWM-Lauf am Wochenende in Italien sausen.

Der MRC, der rund 45 Mitglieder sowie 40 Weltmeister- und 58 Europameistertitel zählt, war nach seinen erfolgreichen Renn-Veranstaltungen von 2002 bis 2015 bei Bitterfeld auf der Suche nach einer neuen Piste. „Wir hatten vor Bad Saarow in Brandenburg nur Absagen bekommen. Wir sind froh, dass wir auf dieser Traditionsstrecke dem Publikum den Motorboot-Rennsport wieder nahebringen können.“

Los geht es auf dem Scharmützelsee am Freitag, ab 10 Uhr, mit dem Training. Um 15 Uhr starten die jeweils ersten von insgesamt vier Wertungsläufen je Klasse. Am Sonnabend folgt ab 9 Uhr ein freies Training, eine Stunde später starten die Wertungsläufe. An beiden Tagen soll es auch „Taxifahrten“ im Rennboot geben.