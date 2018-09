Zum Auftakt zwei Heimsiege für U 14

Manfred Borchert

Eisenhüttenstadt Die U14 des Eisenhüttenstädter Basketballvereins 1971 hat mit zwei sehr guten Spielen nahtlos an die vergangene Saison angeknüpft. Unter Leitung von Trainer Daniel Engelien gelangen gegen gute Konkurrenz zwei Auftaktsiege. Der Mahlower SV 1977 wurde mit 66:40 (38:17) besiegt, der BBC Cottbus mit 67:58 (34:20).

Gegen Mahlow begannen die Hausherren zielstrebig und führten nach acht Minuten bereits mit 17:4. Die Gäste waren dem schnellen Spiel und dem Angriffsdruck vornehmlich von Adrian Schubel und Sandro Lay nicht gewachsen. Ein ums andere Mal versetzten beide Landesauswahlspieler mit technischem Geschick bzw. mit schnellem Antritt ihre gegnerischen Spieler. Dabei hatten sie bereits einen Tag zuvor zwei anstrengende Partien in Cottbus für die U16 des EBV sehr ansprechend absolviert. Im zweiten Viertel machte Jeremy Kohnert von sich reden. Er erzielte in diesem Spielabschnitt nach guten Zuspielen allein zehn der 18 Punkte.

Nach der Pause setzte der Heimtrainer konsequent seine Wechselspieler ein. Auch diese konnten mit guter Defensive und herausgespielten Korbaktionen auf sich aufmerksam machen, wie zum Beispiel Arian Schneider, Marvin Schlegel und Luis Weber. Die Gastgeber waren mit weiteren Punkten gut dabei und erzielten im letzten Viertel noch einmal 16 Punkte zum Endstand von 66:40.

Nach dem Sieg erklärte Trainer Engelien: „Ich bin mit dem Spiel meines Teams zufrieden. Wir haben im Training immer wieder an der Chancenverwertung gearbeitet. Das hat sich wesentlich verbessert. Wir haben jedoch noch Reserven in der Effektivität von der Freiwurflinie.“

Der zweite Gegner BBC Cottbus hatte mit Aufbauspieler Urs Albrecht einen Spieler von Format, der auch in der Landesauswahl Brandenburg spielt. Er musste in seinem Aktionsradius eingeschränkt werden. Das gelang nicht immer, er erzielte gute 18 Punkte. An seinen Fersen hingen vor allem Hugo Engelien und Jamie Hennlein. Für den BBC wichtig war ebenfalls die alle anderen Spielerin überragende Anita Glodny, die insgesamt zwölf Punkte erzielen konnte.

Beim EBV hieß die Maßgabe Teamspiel. Das Spiel sollte in die Breite gezogen werden, um dann in die gegnerische Zone einzubrechen und zu punkten. Cottbus kam mit Adrian Schubel und Sandro Lay überhaupt nicht zurecht. Der Filigrantechniker Schubel und der robust und energisch zu Werke gehende Lay bestimmten das Spiel weitestgehend. Sie machten zusammen 47 Punkte. Lobende Worte des Trainers gab es auch für Jeremy Kohnert mit zehn erzielten Punkten.

In der 33. Minute verkürzten die Cottbuser auf 46:50. Der Gastgeber traf drei Minuten gar nicht. Das Spiel blieb eng, denn mit 52:48 (35.) und 59:54 (38.) für den EBV ging es auf die Zielgerade. Erst in den letzten beiden Minuten befreiten sich die Oderstädter, spielten ihre etwas größere Erfahrung aus und trafen jetzt besser. Wichtig waren ein erfolgreicher Dreipunktewurf von Adrian Schubel und noch einmal neun Punkte von Sandro Lay in der Schlussphase. Letzter wurde auch bester Spieler. Er überzeugte mit äußerst positiver Einstellung und nie erlahmendem Einsatz.

Am Sonntag spielen die Eisenhüttenstädter in Königs Wusterhausen gegen Gastgeber Red Dragons sowie die Wood Street Giants Fürstenwalde.

EBV gegen Mahlow/Cottbus: Marvin Schlegel 3/4, Tom Schlegel, Liam Wegner, Jamie Hennlein, Niklas Schmidt, Conor-Joel Kästner alle 0, Arian Schneider 2/0, Jeremy Kohnert 10/10, Adrian Schubel 14/17, Sandro Lay 26/30, Hugo Engelien 10/2, Luis Weber 1/4