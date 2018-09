Auf Laulau zum Vize-Titel geturnt

Britta Gallrein

München (MOZ) Tolle Erfolge konnten Diana Harwardt und Peter Künne vom RV Integration in Bernau bei der Deutschen Junioren-Meisterschaft in München-Riem feiern. Im „Doppelvoltigieren“ wurde das Bernauer Duo Vizemeister mit seinem bewährten Pferd „Laulau“ an der Longe von Hendrik Falk. Die beiden zeigten zwei sauber geturnte Runden, ernteten hohen Wertnoten. „Wir sind super zufrieden“, sagte Trainerin Andrea Harwardt.

Diana Harwardt ging auf Pferd „Longinus“ auch im Einzel an den Start. „Da konnten wir uns wegen Dianas Verletzung nur vier Wochen vorbereiten, hatten uns daher nicht viel ausgerechnet“, berichtet Andrea Harwardt. 46 Teilnehmerinnen aus ganz Deutschland gingen hier an den Start, 23 qualifizierten sich für das Finale. Die Freude war groß, als Diana nach dem Pflichtteil auf Platz 18 landete und sich in der Kür auf Platz 14 verbessern konnte – der Weg ins Finale war frei. Dort turnte die Schülerin aus Bernau dann sogar auf den zehnten Platz. Unter den „Top Ten“ der deutschen Einzelvoltigiererinnen zu sein, damit hatte die 17-Jährige im Vorfeld nicht gerechnet.(bag)