Frankfurter HC verteidigt AOK-Cup

Mario Quast

Frankfurt (Freier Autor) Die C-Jugend-Handballerinnen des Frankfurter HC haben den 2. AOK-Cup in der Brandenburg-Halle abermals für sich entscheiden können. Das Sechserfeld bestand aus den polnischen Vertretern von CKS Szczecin und UKS Jedynka Slubice, dem Rostocker HC, HSV Magdeburg, VfB Doberlug-Kirchhain und dem Gastgeber und Titelverteidiger FHC.

Die zahlreichen mitgereisten Fans sahen spannende, allzeit faire und hochklassige Begegnungen. Gleich die beiden Auftaktbegegnungen hatten es in sich. Während die Frankfurterinnen das Duell gegen den Rostocker HC mit 12:7 gewannen, wurde es im zweiten Spiel schon turbulenter. In der Partie Slubice gegen den Turniermitfavoriten HSV Magdeburg spielten die Mädchen aus der Frankfurter Nachbarstadt furios auf und mussten erst in der Schlusssekunde unglücklich den Ausgleich hinnehmen. Mit Spannung wurden die weiteren Auftritte der Schützlinge von FHC-Trainer Wolfgang Dahlmann erwartet. Der Turnierfavorit ließ in den Spielen gegen die Konkurrenz nichts anbrennen und marschierte souverän durch das gesamte Turnier. Der Übungsleiter zeigte sich mit dem Auftreten seines Teams insgesamt sehr zufrieden. „Die Mannschaft hat das Turnier als Standortbestimmung angenommen und versucht, die Marschroute auf dem Feld umzusetzen. Ich habe viele schöne Spielzüge gesehen. Im Umschaltspiel und einer besseren Toreffizienz müssen wir noch nachjustieren. Das war aber zum frühen Zeitpunkt der Saison nicht anders zu erwarten“, sagte Dahlmann.

Die Magdeburgerinnen ließen nur in den Niederlagen gegen den FHC und dem Remis gegen Slubice Punkte liegen. Am Ende stand ein verdienter 2. Platz für den HSV zu Buche. Den 3. Rang belegte der Rostocker HC. Die Talente aus dem Norden forderten die Turnierfavoriten mit einem variablen Angriffsspiel mächtig heraus. Auf den Plätzen 4 bis 6 folgten die polnischen Vertreter aus Szczecin und Slubice, die mit ihrer offensiven Spielweise und einem lautstarken Anhang begeisterten, sowie Doberlug-Kirchhain mit einer sehr jungen Mannschaft.

Als beste Spielerinnen wurde Aenna Schult (Rostocker HC) geehrt, Torschützenkönigin wurde Natasza Tanczak (UKS Slubice) und beste Torhüterin Elisabeth Kleber (HSV Magdeburg).

Werner Seibt, Vizepräsident des Frankfurter HC, konnte ein rundum positives Fazit ziehen: „Der AOK-Cup hat sich als Turnier etabliert. Wir haben bereits jetzt Zusagen für die nächste Auflage im Jahr 2019. Gerade zum Saisonauftakt ist dieses Turnier hervorragend geeignet, um eine Standortbestimmung vorzunehmen. Die zahlreichen Zuschauer haben viele hochklassige Spiele in einem hervorragenden Umfeld sehen können.“

Frankfurter HC: Emy Hürkamp (8), Sophie Pickrodt (14), Liselotte Heinrich (6), Julia Müller (7), Maxie Fuhrmann (7), Vivienne Hildebrandt (9), Kira Mahn (1), Amelie Arndt (3), Lucie Wegner (2), Mia Path (3), Elisa Reißberg (2), Hannah Liebisch (2), Alexa Günther (1), Mette Kreuziger (1)